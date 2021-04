La aeromoza de un vuelo comercial comenzó a bailar alegremente luego de que una pareja, que aparentemente ignoró la regla de las mascarillas, fuera expulsada del avión. La escena fue registrada en video por un testigo y se volvió viral tras ser difundida en las redes sociales.

En las imágenes, publicadas por el usuario de TikTok Brendan Elder, se puede ver que todo empieza cuando un empleado de la aerolínea Southwest conversa con una iracunda mujer que asegura haber cumplido la solicitud de ponerse la mascarilla cuando se le dijo que lo hiciera, informó el medio UNILAD. “¿Estás diciendo que no cumplí y me puse la máscara cuando me pediste que lo hiciera? ¿Les estás diciendo en serio que no me puse la máscara cuando me lo pediste? Eres un mentiroso”, dijo.

A pesar de sus argumentos, ella y su acompañante fueron retirados del avión, causando que los demás pasajeros celebraran el hecho aplaudiendo y gritando “¡adiós!” o “¡bájate del avión!”.

Tan pronto como la pareja dejó la nave, una de las azafatas se ubicó en medio del pasillo y comenzó a bailar, desatando las carcajadas de algunos presentes.

Aunque la mujer, que no ha sido identificada, llevaba una mascarilla durante el video, Southwest Airlines señaló mediante un comunicado que “la ley federal requiere que cada persona use una máscara en todo momento en el aeropuerto y durante todo el vuelo, incluso durante el embarque y el desembarque”. El hecho de que haya que decirle a la mujer que use mascarilla indica que se la había quitado.

Aunque la pasajera fue retirada del avión, no está claro si se tomarán más medidas en su contra.

