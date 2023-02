Es lamentable que en el mundo haya mucha delincuencia. Esta vez tocamos ese tema debido a que una madre soltera de España sufrió el robo de 900 euros y decidió expresar toda su indignación sobre lo ocurrido en un video viral que publicó en su cuenta de TikTok (@muimoni).

“No entiendo cómo la gente puede ser tan asquerosa. De verdad, qué co** hacéis robando a una madre con una hija. ¿Cómo la voy a mantener este mes? ¿Cómo la voy a mantener si me habéis robado todo de este mes? ¡Todo! Yo vivo al día”, comenzó diciendo la progenitora en el clip.

Después, la mujer contó que todo ocurrió en el Heron City (un centro comercial). Para ser más exactos, en la tienda Lefties. Ella fue ahí con el fin de comprarle ropa de verano a su hija, quien le acompañaba en ese momento. Cuando ya estaba en la caja para pagar las prendas que había seleccionado se percató que no tenía su monedero. Se lo robaron sin que se diera cuenta mientras escogía lo que se iba a llevar.

Mira aquí el video viral

A raíz de ello, tuvo que ir a Mossos d’Esquadra (la Policía autonómica de Cataluña) llorando y con su hija corriendo, según dijo. “Tío, vete a robar a alguien que sea rico, que tenga yo qué sé, oro y esas cosas porque le sobra, puede ser que le sobre, pero tío, robar a una madre, que encima estoy soltera, que no tengo nada, no tengo novio para que me ayude, que yo soy la que cuida de mi hija y yo la que cuido de mí. Qué co** sois”, expresó la madre más adelante.

Pidió a las madres que tengan mucho cuidado

“De verdad que el karma te lo va a devolver, hijo de la gran…”, agregó la progenitora antes de pedirle a todas las madres que tengan mucho cuidado. “Espero que se haga justicia porque no llego a entender la mier** de gente que existe en esta sociedad”, se lee en la descripción de su publicación realizada en TikTok, donde muchos internautas lamentaron la situación que le tocó vivir.

