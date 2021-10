A veces, durante una conversación por WhatsApp, uno envía cosas por error a ciertas personas. Ese momento vergonzoso para algunos fue el que vivió una joven de México. Ella reenvió un audio a la persona equivocada. Lo llamativo es que tuvo una rápida reacción para solucionar todo. Su accionar se volvió viral rápidamente en Twitter y otras redes sociales. Aquí te daremos los detalles.

La chica, cuyo usuario de Twitter es @notherealivanka, dio a conocer dicha situación, exactamente el 11 de octubre del presente año. Fue a través de un tuit donde adjuntó la captura de una conversación por WhatsApp que tuvo con alguien.

En dicha imagen se puede apreciar que una persona le había enviado un mensaje de voz. La joven, antes de responderle, tuvo la idea de reenviar el audio a otro contacto; sin embargo, se equivocó y se lo reenvió a la misma persona.

Reenvíe un mensaje por error a la misma persona que me lo envió y así esquivé el balón pic.twitter.com/JI5JswsqGO — the real ibanka (@notherealivanka) October 11, 2021

Ella inmediatamente se dio cuenta de su error. Es por eso que, para aparentar que todo había sido planeado, envió dos mensajes rápidos. “No puedo escuchar este. No me suena”, escribió. Por fortuna para la joven, la persona no lo tomó mal y le volvió a enviar un audio.

“Reenvié un mensaje por error a la misma persona que me lo envió y así esquivé el balón”, escribió la chica como descripción de la captura de la conversación por WhatsApp. Su accionar viral no tardó en generar impacto en Twitter y otras redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR