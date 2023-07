Miles de personas desean viajar a Turquía para conocer más de sus costumbres, estilo de vida y, como no puede ser menos, su comida. En medio de este interesante viaje, Alaska provocó que un chef turco se enamorara perdidamente de ella. ¿Qué se dijeron? Por suerte, la mujer de Argentina grabó cada instante del encuentro y su resolución final terminó siendo viral en TikTok.

Bajo el usuario @alaskkag, se mostró cómo Alaska y su familia compartieron una exquisita merienda en un restaurante en Turquía. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que un galante hombre se le acercara y usara el traductor de Google para ‘proponerle’ algo a la joven latina.

“¿Estás pensando en casarte?”

Alaska es una conocida tiktoker en su país natal, pero nada le preparó para responder a una ‘propuesta matrimonial’ de un hombre turco. Pronto, la muchacha notó que en la pantalla del celular se escribía: “¿Estás pensando en casarte?”.

Mira el video viral

Se supo que el empresario era también el dueño del local, de allí su confianza para ‘lanzarse’ hacia Alaska. Tras no recibir aún una respuesta positiva por parte de la latina, el temerario hombre les envío dulces para las dos señoras y Alaska; estos serían unos regalos con pretensiones.

“En Turquía se ofrecen esos dulces para pedirle a la madre la mano de la chica y que la deje casarse”, se explicó. El apacible dueño turco habría dejado de insistir cuando notó que Alaska era muy menor para él. Sin embargo, la anécdota quedó plasmada con un total de 3 millones de reproducciones y 380 mil ‘me gusta’.

Incluso, a pesar de la propuesta matrimonial fallida, el cocinero de Medio Oriente le envió un obsequio particular: “Dejó de insistir, pero me trajo una rosa de papel jajaja”, contó Alaska para sus compatriotas y los comentarios no tardaron en llegar. “Se te escapó la oportunidad de tu vida, hermana”, “Qué intensiones más nobles”, “¿Te hubieras imaginado tu futuro? Misma telenovela turca”, le dedicaron algunos cibernautas.