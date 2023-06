En ocasiones, las madres se esmeran por preparar una lonchera adecuada a sus hijos de camino a la escuela: una manzana, un sándwich, un zumo de fruta y algún postre suelen ser ideales en estos casos. Ante ello, Ashy Anne recientemente se quejó de la profesora que ‘negó’ a su hijo comer su lonchera. Su historia pronto se hizo viral en Tiktok y cientos de mamás se unieron a su cruzada.

Ashy es madre en Queensland, en Australia, y también hace de creadora de contenidos en la red social china: ella está acostumbrada a hablar de temas relacionados al ‘cuidado maternal’ junto a algunos chistes y sátiras que agrega a su contenido para que sea digerible para todos en TikTok.

Sin embargo, a ella no le dio gracia que una docente ‘cambiara las reglas de la lonchera’ a su hijo: “Él puede comer el maldito pastel si tiene hambre”, dijo en su momento de mayor enojo.

“Avergonzó a mi hijo”

La madre tiktoker alegó en su historia que cada vez que prepara un lonchera a su hijo lo hace pensando en que esté “muy bien balanceada”: suele incluir un sándwich, fruta, yogur y un refrigerio dulce que puede ser un pastel. En uno de sus regresos a la escuela, Ashy notó que su hijo tuvo el postre intacto: la maestra no lo ayudó a abrirlo y eso fue la ‘gota que rebalsó el vaso’.

“Ayer envié a mi hijo a la escuela con un pequeño trozo de pastel envuelto individualmente y volvió sin comer, lo cual es muy sorprendente porque está a través de un crecimiento acelerado y está comiendo todo lo que está a la vista en este momento”, se había preguntado en casa.

“Cuando le pregunté al respecto, dijo que el maestro de guardia a la hora del almuerzo no le abriría porque ‘no es saludable (...) avergonzó a mi hijo”, contó para más de 1.1 millones de ‘views’ y miles de personas que apoyaron la voz de esta ama de casa, al menos, la gran mayoría.

Ashy, quien tiene poco más de 320 mil seguidores en su perfil @ashy_anne_, motivó a miles de mamás a simpatizar con su crítica: ella se enojó profundamente al creer que la maestra ‘no debería haber tomado una decisión sobre lo que mi hijo puede y no puede comer’, tal y como expresó en un video viral en el que expuso su juicio.

“La lonchera de mi hijo es muy equilibrada. Obtiene de todo, desde lácteos hasta frutas, sándwiches y carnes frías, y mucha selección y variedad (...) A veces se le permite comer cosas dulces”, aseveró en su descargo que se hizo viral.

“En lo que a mí respecta, si mi hijo ha comido su jamón, su queso, su fruta, su yogur y su sándwich, puede comer el maldito pastel si tiene hambre. No está allí para ser decoración (...) Por cierto, lo envié con él hoy y simplemente no lo dejé en el paquete. Lo desenvolví para que pudiera quitárselo a las 9 a.m. si él quiere”, fue el desenlace al que llegó, dado que prefirió no hablar con la maestra que inició la disputa.

“Di algo la primera vez que suceda. No es su trabajo vigilar la comida de tu hijo”, “Qué le paso a estos veganos y críticos de la grasa ¿¡Qué le hace un pastel a un niño!?”, “Eso le ocurre a mi niña y te juro que le hago cantar las ‘mañanitas’ a estos pseudo profesores acomplejados”, dijeron algunas personas que se involucraron con la anécdota.