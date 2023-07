Los robos, a veces, son motivos suficientes para llamar a la creatividad a fin de proteger nuestros objetos valiosos. Entre estas posesiones están las bicicletas y un joven herrero, de Argentina, se cansó de ser la víctima de su ciudad: él volvió su querida bici en un transporte ‘antirrobos’ y miles de personas quedaron pasmadas por cómo lucía, ¿Logró su cometido? Su innovación quedó plasmada en TikTok.

Este video viral viene de la mano de @iaragvecchio en TikTok; la usuaria amiga de quien tuneó esta extraña bicicleta negra. Ella se dispuso a grabar cómo él venía montado y pedaleando, fue entonces que le preguntó: “Para, para. ¿Dónde compraste esa bicileta?”. El chico aparcó su transporte móvil y sin dudas respondió. “No, la hice yo”.

“Me robaron como 10 bicicletas”

El ingenio de este hombre ‘albiceleste’ superó las expectativas de la mujer, especialmente cuando le dijo que fue presa fácil para los ladrones. “Me las robaban, me cortaron la cadena. Entonces le hice esto a estos Hijos ... les puse esto (un asiento de púas) y a esto le doy vuelta así (manubrios llenos de pinchos)”. Este dispositivo de seguridad sacado de un ‘thriller’ de horror hizo viral al hombre del país de La Plata.

Mira el video viral

@iaragvecchio Decime que sos argentino sin decirme que sos argentino. Pág. para ver sus creaciones @hererria__gv ♬ sonido original - Iara Vecchio

De hecho, el curioso clip de la “bicicleta de Ghost Rider” pronto acaparó 4.4 millones de views y miles de personas que aplaudieron la creatividad de un hombre cansado de los robos al paso.

“Qué se la roben ahora ... no encontré una cadena más fina, pero sí es pesada”, advirtió el hombre con suma tranquilidad y confianza por su creación. No pasaron muchos segundos para querer ir al centro de su ciudad y comprobar si su bicicleta era en efecto antirrobos.

“El argentino no domina el mundo porque no quiere”, describió así la tiktoker, quien vio partir a su amigo inventor mientras no paraba de soltar risitas sobre su enmarañado arte en 2 ruedas.

“Señor, patente de inmediato su idea”, “Bicicleta de Mad Max promedio” ,”Te imaginas olvidarte de levantar el asiento”, “Me dio risa e impotencia a la vez”, le dedicaron algunas personas al joven argentino decidido a no ser víctima de los robos nuevamente.

