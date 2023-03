Mucho se conversa del trabajo en México y cómo los horarios laborales pueden dejar a miles de ciudadanos al borde del estrés. En medio de esta premisa, un mexicano que emigró a Alemania contó de las bondades de trabajar en el viejo continente y lo comparó con la vida en su país natal: ¿Fue tanta la diferencia? Compartió en redes sociales que se libró de los prejuicios.

No solo una mejor oportunidad salarial, miles de latinoamericanos viajan a Europa o Estados Unidos para buscar un mejor trato laboral. Emilio Gutiérrez contó que la cultura en Alemania es muy satisfactoria: “si yo decidía cerrar mi computadora e irme e a esa hora de la oficina, en el 95 % de las ocasiones alguien te iba a juzgar”, compartió de su pasada estadía en México.

Los horarios de trabajo

A través de una breve reflexión en TikTok, @emilio.pego contó que el horario laboral es el detalle más importante que experimentó en suelo alemán: “En México, mi hora de salida era como a las 6:30 de la tarde (..) te iban a decir ‘por qué tan temprano, que si traes prisa, que debes ponerte la camiseta’”, contó sobre sus salidas rutinarias en el país azteca.

De hecho, habló de más maravillas de su nuevo trabajo, ya que ‘las horas de trabajo pueden reducirse siempre que cumplieras con las tareas’: “de verdad, trabajo las horas que tengo que trabajar. Normalmente, me salgo a mi hora y nunca me han dicho nada”, contó más al respeto.

“Incluso si quiero salirme antes, no me dirían nada. Eso sí, al tener esta libertad, uno debe ser responsable, honesto y no abusar”, reflexionó, pues la calidad de trabajo no debe ir de la mano con abuso de confianza en Alemania. Ante ello, usuarios en TikTok solo compartieron su postura, aunque algunos detractores le advirtieron que no ‘generalice’.