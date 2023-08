A veces, los negocios menos esperados surgen de la crianza de animales y los caracoles no son la excepción: Kris Buckley hizo una gran fortuna al dedicarse a este giro de negocio, luego de pasar un mal tiempo en su vida. ¿Cría caracoles gigantes? Esta madre emprendedora se fotografía con estos grandes especímenes, a costa de imágenes un tanto desagradables para algunas personas.

Kris es originaria de Alemania y mantiene su gran granja de caracoles en Munich; a ello dedica casi el 100% de su tiempo. De hecho, la mujer de negocios no desaprovecha su tiempo y crea contenidos para su perfil @hebilla_kris en Instagram, y pronto llegó a ser muy conocida en esta interesante temática.

Vivía del dinero del estado

Antes de llegar a tener una minifortuna, Buckley pasó tiempos de calamidad en el hospital: Su hijo tuvo que pasar por varios meses de sufrimiento tras una perforación gastrointestinal. En ese lapso de tiempo, la preocupada madre no podía trabajar y solo recibía donaciones para poder pagar los costos de internamiento.

¿Qué hizo? La situación era difícil para Kris, por lo que decidió emprender en un negocio que le generara rentabilidad rápido: ella invirtió 60 euros en tierra africana, un caracol y un terrario para guardarlo. A partir de ese momento, su vida cambió por completo.

“Yo era madre soltera de dos hijos y vivía del dinero del estado. Mi vida consistía en cuidar a los demás. No tenía nada propio y la idea de un caracol era muy atractiva. No requieren mucha atención”, dijo la protagonista de esta historia.

Desde 2019, Kris no paró de subir contenido junto a sus invertebrados, esto llamó la atención rápidamente de una gran audiencia: “Fue un cambio muy rápido, la gente ahora me reconoce. Es extraño porque soy una persona muy reservada, pero miles de personas me hacen preguntas sobre los caracoles todos los días”, detalló ella.

En la actualidad, esta joven madre y visionaria tiene alrededor de 5 000 caracoles y maneja cinco empleados para administrar su empresa en crecimiento. Compartió que gana más de seis cifras al mes. “Mi vida ha cambiado por completo. Vivía en un piso municipal y recibía donaciones de alimentos de una iglesia. Sigo viviendo en el mismo piso, pero los caracoles me salvaron la vida”, agregó a su historia.

“Me quedo con los perros, aunque no descarto que son bonitos”, “¡Ayudas a los caracoles, el karma te lo agradecerá!”, “Demasiado bueno para este mundo”, “Seguro que esos son huevos de caracol ... quiero decir ... um ... Alien”, son algunos mensajes que le dejan Kris desde Instagram.

