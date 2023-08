En ocasiones, las parejas terminan su relación a causa de una infidelidad que nadie vio venir, en especial por la persona traicionada. Sin embargo, el caso de ‘Bdazzle’ (@iknow_girl) sería especial: ella creó, en medio del viaje, un clip con mensajes de despedida hacia la persona que más amó. ¿Cómo soportó la travesía? Su episodio de vida ahora es un ejemplo para otras mujeres que tienen sospechas de sus actuales relaciones.

El metraje de esta joven estadounidense está plasmado en TikTok, espacio en donde solamente explica cómo terminó su ruptura amorosa. Ella iba saliendo por más de un año y medio con su expareja, hasta que decidieron irse de aventuras por Europa, por casi 9 meses.

“Me engañó durante toda la relación.”

Según ‘Bdazzle’, quien no da muchos detalles personales sobre su vida, su exnovio la había estado engañando durante toda la relación: él se iba a hurtadillas con un amigo a encontrarse con mujeres y mantenía relaciones fugaces mientras ella estaba desplegada a un lado. Uno de sus videos recibió el apoyo de 1.7 millones de ‘views’.

Mira el video viral

“Fui a un viaje de 9 semanas por Europa con mi novio que me ha estado engañando durante toda nuestra relación. Lo descubrí el día anterior y no quería hacerlo... perder miles de dólares en gastos de cancelación,” dijo ‘Bdazzle’, ya que las vacaciones por Europa (viáticos, alojamiento y paseos) no costaban nada barato.

¿Qué hizo ella? La joven decidió tomar fotos al estilo ‘carrete’ y preparar unas notas que escondían mensajes ocultos; ella las colocaba delante de su expareja para crear una especie de encuadre creativo. De hecho, habían visitado lugares paradisiacos del viejo continente en medio de las fotografía, como el Tower Bridge de Londres, el reloj Big Ben y las Casas del Parlamento.

“Él no sabe que yo sé que me está engañando... le dije que estaba haciendo un carrete de todas las cosas dulces que había hecho por mí y que sería una sorpresa para mí ¡El fin del viaje!” relató ella en TikTok.

“Pero a menudo viajaba para follar con otras mujeres a mis espaldas,” siguió contando ‘Bdazzle’, compartiendo su paso que dicho hombre le había prometido cuidarla y crear un futuro juntos, mientras tenía aventuras a sus espaldas. “Él hizo todo lo posible para que me sintiera amada”, trató de explicar ella en vídeos posteriores.

“Así que después de esto, romperé con él”, rezaba una de las notas de colores que se contraponían a lindas fotos de retrato. “¿Tenías que tener intimidad en el viaje para mantener la fachada? Porque eso sería imposible para mí,” le dijeron, para luego responder: “Sí, inventé muchas excusas jajaja.”

Finalmente, la protagonista de la historia agregó: “¡También le envié un largo mensaje de ruptura con el carrete! Cuando regresé a casa ya que extendió el viaje con su amigo para ir a más lugares. ¡Por supuesto para follar con otras mujeres!” detalló al final, y los comentarios no se hicieron esperar en TikTok.

“9 semanas aguantando eso, maldita sea, eso es difícil. ¡Espero que estés bien ahora!”, “Lamento mucho que esto haya sucedido ... ¡Pero al menos no desperdiciaste 10 años con él!”, “Te mereces un Oscar por mantenerte unida”, “Esto tomó un giro oscuro”, “¡Nunca he respetado más a alguien!, ¡La fuerza que esto requirió! ...”, le dedicaron a la joven traicionada.

