En 2021, Makenzie Robison se hizo viral por compartir un momento muy especial en su vida: la boda con su entonces esposa. Sin embargo, en 2023 el matrimonio fue todo un fracaso y se divorciaron, por lo que la mujer de Pensilvania (Estados Unidos) acudió a TikTok sorprendiendo a todos al asegurar que su relación, que el amor que sintieron fue absolutamente falso.

En junio pasado, la tiktoker (@makenzierobison) se dio cuenta que las personas ven el video de sus nupcias y lo describen como una muestra de “amor verdadero”, pero eso ahora la molesta.

“Duró siete meses y no fue amor. Fue falso. Esas eran lágrimas falsas. Era mentira. Me dejó embarazada de tres meses”, contó en el video viral de más de 5.5 millones de vistas, pero a Insider acotó: “este cuadro refleja lo perfectas que son las cosas. No es real y todo el mundo cree en esta historia de cuento de hadas”.

Mira aquí el video viral

Pero, si todo fue un fracaso en su vida ¿Por qué mantiene el engañoso video?: “dinero. Ese matrimonio me traumatizó... lo mínimo que puede salir de ellos son unos dólares de descuento en TikTok”, aunque estima es un promedio de 700 dólares, pero todo ingreso adicional, por mínimo que sea, es vital cuando eres madre soltera.

A los cuatro meses de casada, las esposas decidieron concebir un bebé con un donante de esperma, pero poco tiempo después de salir en cinta presentó serios cuadros de náuseas y vómitos, provocando que fuera en reiteradas ocasiones al hospital. Esto, por raro que parezca, perjudicó la relación: “llegó al punto en que necesitaba la atención que yo no podía brindarle”.

Luego de una discusión, su esposa fue a trabajar y no volvió, tan solo un mensaje de texto donde le decía que hablaba con otra persona, por lo que inició los trámites del divorcio.

Pero, para Insider también habló con la expareja quien dio su versión: “ambas acordamos hace un mes no hablar de ambas en el futuro. Ella tiene su lado y yo el mío”, sentenció.

