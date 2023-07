Miles de personas pasan por momentos difíciles en sus vidas y el desempleo no es ajeno a ello. Juani Muller se halló en una situación así; sin estabilidad laboral ni ‘alegría’. Sin embargo, su familia no esperó más en darle un obsequio que necesitaba: una linda chachorrita labradora color chocolate. ¿Cómo reaccionó el hombre al verla? Su impresión no tardó en hacerse viral en TikTok, y es que personificó para muchos un ‘instante de felicidad’.

Juani es oriundo de Argentina y hace poco más de una semana que ‘perdió su empleo’. Sin embargo, su felicidad y actividad en TikTok cambiarían de repente. Él de pronto se topó con su nueva compañera de vida peluda que su familia le obsequió, a raíz de su último ‘bajón emocional’.

“Me rajaron del laburo hace una semana, pero me trajeron una nueva compañera”, dijo Juani sobre lo que pasó, y pronto se robó el corazón de más de 2.1 millones de personas al ver cómo su nueva perrita lo motivó nuevamente.

“Con Morgan”

El video viral de Juani ya circula en docenas de páginas en redes sociales, y es que estar desempleado y recibir una sorpresa de imprevisto es algo que los internautas valoran. En el clip se ve a un Juani sorprendido y al borde de las lágrimas cuando vio a su familia traerle un labrador cachorro.

Mira el video viral

“¿Y qué hago ahora con esto?”, había alcanzado a decir el hombre luego de abrir las rejas y tener al tierno cachorro entre sus brazos. Aparentemente, el tiktoker aún no procesaba la información de lo que estaba sucediendo.

Pronto, él solo atinó a sentarse en el sillón con su quien sería una nueva compañera de vida. De hecho, miles de personas en Internet enfatizaron su cara de ‘genuina felicidad’ y ‘comfort’ luego de pasar por un desempleo que a nadie cae bien.

Por si fuera poco, la historia de Juani y Morgan llegó ha oídos de internautas que le ofrecieron puestos laborales para salir de su difícil situación: “¿De qué laburás loco? Tengo una empresa y estamos con búsqueda abierta de administrativo, tester y developer nodejs”, le dedicó un seguidor.

Pasaron los días y Juani solo compartía travesuras de Morgan: “hace de las suyas”, dijo sobre las ocurrencias de ambos y los comentarios no se hicieron tardar: “Consigamos otro trabajo para el papá luchón”, “Directo al corazón, que sean muy felices, eh”, “Vamos, amigo, que lo importante es todo lo demás. El laburo ya va a venir. Disfrutá la familia, ese nuevo integrante y pone música al palo”, se dijo en TikTok.

