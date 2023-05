Hace 10 años, Erin adoptó al ‘Sr. Mojo’, también conocido como ‘Sr. Kitty’, y a otro felino llamado ‘Mahi’ el mismo día y en similar circunstancias. Más tarde, la mujer se mudó con un perro que ‘Kitty’ despreciaba.

Un día, el ‘Sr. Mojo’ buscó la atención de su dueña y lo obtuvo: el felino se quejaba en la puerta para que lo dejaran salir. Según el testimonio de Erin, su gato siempre solía ‘desaparecer’ por un tiempo, pero volvía a casa.

Sin embargo, después de esa noche no lo volvió a ver más. La mujer colocó volantes en su vecindario, publicó fotos en las redes sociales y visitó refugios, pero no tuvo respuesta alguna y ya estaba asimilando que no regresaría.

Pero la semana pasada, los oficiales de Control de Animales encontraron al ‘Sr. Mojo’ a unas 2 millas de donde desapareció, en Mount Pleasant, y lo llevaron a la Sociedad de Animales de Charleston.

De acuerdo a la información publicada en Facebook, lo llevaron al refugio y lograron ubicar a Erin gracias al microchip que llevaba puesto el gato.

Ante ello, la directora del salvamento, Pearl Sutton, se encargó de darle la buena noticia a la mujer que inmediatamente se echó a llorar de felicidad. Asimismo, se mostró sorprendida de que él estuviera en el refugio.

El esperado reencuentro

La mujer acudió a la Sociedad Animal de Charleston para reencontrarse con su hijo. La única novedad durante todo este tiempo en el que el ‘Sr. Mojo’ estuvo desaparecido es que no volverá a lidiar más con el perro, ya que falleció hace un tiempo.

El que sí está todavía con Erin es su “hermano” felino Mahi, quien cumplió 10 años recientemente. El emotivo reencuentro fue publicado por la Sociedad de Animales de Charleston en Facebook y rápidamente se viralizó.