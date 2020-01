El 2020 empezó con la canción ‘Tusa’ sonando por todos lados. El single de Karol G junto a Nicki Minaj se ha vuelto el favorito de miles de personas, quienes no han dudado en mostrar su gusto con fotos, videos, stickers, memes y, ahora, hasta cortes de cabello.

Desde que salió el tema, los primeros días de noviembre, hasta el día de hoy ha sumando más de 400 millones de reproducciones. Muchas celebridades no han dudado en expresar su favoritismo por este, como es el caso de Bad Bunny, quien se grabó en sus Instagram Stories cantando y coreando la canción. Otro es Federico Vigevani, un youtuber uruguayo quien, al parecer, llevó su fanatismo a otro nivel.

“Tusa me cambió la vida”, es la descripción de las fotos que subió a sus redes sociales de Twitter e Instagram en donde aparece con la palabra “Tusa” grabada en su cabellera.

tusa me cambió la vida pic.twitter.com/zjc96iF6Fo — fedilla (@fedevigevani) January 27, 2020

El influencer no dudó en pedirle a su estilista este particular look. Cientos de personas se quedaron sorprendidas ante este corte y mientras algunos reían, a otros les parecía ridículo y como una forma de tener más fama. “Te ves estúpido”, “¿sabes que esto es ridículo?”, “qué vergüenza”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en sus publicaciones.

Sin embargo, este corte tenía una razón, que Karol G lo vea y así sucedió.

Mediante sus Instagram Stories, la cantante colombiana posteó el corte del influencer. Una vez publicadas las fotos y con el objetivo cumplido, Federico se terminó de rapar la cabeza y eliminar la palabra ‘Tusa’ de su cabellera.





