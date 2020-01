El género que está dando la hora en todo el mundo es el reggaetón, de donde han nacido nuevas estrellas como Anuel AA, Bad Bunny, Natti Natasha, Becky G, Karol G y muchos más; sin dejar de lado a “la vieja escuela” que es el grupo de artistas conformados por Daddy Yankee, Wisin & Yandel, Tito el bambino, y todos los cantantes que empezaron a hacer música a comienzos del 2000.

Últimamente todos hemos escuchado el nuevo éxito de Karol G junto a la rapera Nicki Minaj: ‘Tusa’. El single, que fue estrenado a comienzos de noviembre, se ha convertido en el favorito de muchos hombres y mujeres, uno de ellos es el también cantante Bad Bunny.

Benito, como es su verdadero nombre, no ha dudado en mostrar en sus redes sociales que la canción de la cantante colombiana es su favorita. Es por eso que muchos empezaron a especular sobre un posible remix con él incluido, ¿será cierto?

Rápidamente se empezó a viralizar esta noticia, hasta hubo gente que no dudó en crear lo que sería la portada del single. Muchos usuarios en Twitter opinaron sobre esta ansiada colaboración que desde ya tiene el éxito garantizado.

Sin ninguna confirmación por parte de ambos, el cantante puertorriqueño aumentó las posibilidades con un tuit. Un cibernauta que estaba hablando sobre el posible trío, pidió que en caso fuera verdad, Bad Bunny no “malogre” la canción. A lo que este contestó lo siguiente:

que falta de respeto.



cuando yo he fallao? never 😴 https://t.co/eO1f5zExFV — 👁 (@sanbenito) January 21, 2020

“Entonces es verdad”, “mi vida nunca había estado tan completa”, “ahora quiero que digas soy una chica mala”, fueron algunas de las cientos de respuestas que obtuvo este tuit.

Si bien no oficializó nada, muchos de sus fanáticos están ansiosos de una nueva colaboración entre ambos artistas. Esta no sería la primera vez que canten juntos, ya que en el 2017 Karol G lanzó la versión remix de su éxito “Ahora me llama” junto a Bad Bunny. ¿Estarías de acuerdo en que los dos entonen ‘Tusa’?

