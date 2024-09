Uno de los celulares plegables que acaba de llegar a varios países luego de su lanzamiento hace un mes, es el Samsung Galaxy Z Fold 6. Este dispositivo se caracteriza por no solo convertirse en una tableta, sino también llevar la inteligencia artificial a lo más alto. Sin embargo, ¿será suficiente? Aquí te voy a dejar con lo bueno y lo malo del terminal que también llega con mejoras en sus sensores traseros.

Así es su diseño

Samsung no solo repite casi el modelo del año pasado, sino que ahora ajusta mucho más sus componentes para mejor agarre y comodidad. El Galaxy Z Fold 6 tiene una pantalla externa templada, reduciendo sus marcos para así gozar de más campo de visualización, además a sus alrededores encontramos los botones de volumen y el de encendido y apagado, este último funciona como lector de huella.

En la zona trasera el chasis es limpio y solo se hallan las cámaras en forma vertical. Mientras que el pliegue que separa una de la otra pantalla se ve más uniforme, aunque se puede abrir con facilidad, ya que no tiene los bordes imantados.

En su interior no se aprecia demasiado el pliegue, pero lo más destacable es que, cuando deslizas el dedo en la zona media, no notarás ningún tipo de alto relieve. Asimismo, a sus laterales, ubicamos hasta 4 altavoces que hacen vivir una experiencia bastante buena en cuestión a sonido.

Sin embargo, el Galaxy Z Fold 6 sigue siendo un poco grueso. En la actualidad existen dispositivos plegables que ya han reducido su ancho cuando están plegados. Por ejemplo, el smartphone de Samsung tiene 12,1 mm, mientras que abierto alcanza los 5,6 mm.

Ojalá la marca abra un poco más su panorama y coloque una batería mucho más delgada para que tampoco sea pesado, pues tiene 239 gramos en total. Por lo demás, el diseño es uniforme y ya es un clásico de Samsung.

¿Será buena su pantalla?

La pantalla externa está en su punto. No es demasiado gruesa ni tampoco muy delgada. Se puede escribir con facilidad y puedes visualizar los videos que más te gusten. Esta es de 6,3 pulgadas y está protegida de forma que no solo sufra de arañazos, sino que tampoco se peguen demasiado las huellas dactilares.

El mencionado panel también ofrece colores realistas sin llegar a la saturación extrema, pues tiene la tecnología Dynamic AMOLED 2X. De igual manera, su tasa de refresco es de 120 Hz y puede alcanzar los 2.376 × 968 de resolución. De esa manera podrás ver tu contenido de YouTube o Netflix sin problemas, aunque puedes también adaptar tus videos a la pantalla completa.

El panel interno ya no tiene muchos problemas con el alto relieve del doblez. (Foto: MAG)

Sobre la pantalla interna, me ha producido la sensación de haber sido reforzada. De momento, Samsung mencionó que su plegable puede generar hasta más de 200.000 dobleces. Sobre ella puedes emplear el S-Pen que se viene con un case de regalo y no le pasará nada. Eso sí, como sabes, nunca debes usar las uñas o pasar elementos filudos en la display.

Sobre la tecnología, puede alcanzar el QXGA+ y viene en un tamaño de 7,6 pulgadas. Asimismo, se le integra la tecnología Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex con una resolución de 2.160 × 1.856 píxeles.

La pantalla interna es de un tamaño de 7,6 pulgadas. (Foto: MAG)

¿Qué hay sobre el brillo? Pues llega a los 2.600 nits. No te defraudará en caso te encuentres en la calle. Eso sí, los videos se ven en formato rectangular, por lo que es posible que se vea con franjas negras en la zona superior e inferior. Si estiras el clip, puede que pierdas algunos detalles. Eso a diferencia de los juegos que sí son adaptables.

Hay mejoras en su procesador y rendimiento

Una de las cosas que ha hecho mejor este Samsung Galaxy Z Fold 6 es la experiencia con la inteligencia artificial. La compañía surcoreana ha dotado de mejoras la IA para este plegable y lo ha llevado, incluso, a una experiencia superior que su Galaxy S24.

Por ejemplo, no solo puedes traducir las llamadas, sino también elaborar dibujos en toda la pantalla, y esta la transformará en una escena sacada de película de ficción o un cuadro en lienzo. Esta función me ha parecido bastante entretenida. Incluso, es mucho más fácil eliminar objetos de las fotografías. Creo que Samsung ha apostado al 100% en su inteligencia artificial y es el que mejor desempeño tiene hasta el momento.

Una de las cosas que ha hecho mejor este Samsung Galaxy Z Fold 6 es la experiencia con la inteligencia artificial. (Foto: MAG)

Sobre el tema de la RAM, esta tiene 12 GB, mientras que el almacenamiento interno llega a los 512 GB. Lo bueno de la RAM es que puede expandirse, mientras que la memoria es más que suficiente, ello en caso te guste tomar fotos o grabar los videos en 4K.

¿Hubo calentamiento? Aunque estamos en invierno, al momento de jugar, sentí ligeramente que la temperatura subía. Si bien no te aparecía el mensaje de que tienes que dejarlo reposar, por lo menos su procesador, el Snapdragon 8 Gen 3, hacía el trabajo de mantenerlo frío, priorizando algunas tareas y dejando otras en segundo plano.

Tiene 12 GB de RAM, mientras que el almacenamiento interno llega a los 512 GB. (Foto: MAG)

¿Los videojuegos? Como ya había adelantado, estas apps se adaptaban completamente a la nueva pantalla de Samsung, tanto en la externa como la interna. Por ejemplo, en el caso de Fortnite, los gráficos me parecieron bastante interesantes. No había parón de por medio, aunque se notaban ciertos cuadraditos. Por lo demás, la reproducción de colores estaba en su punto, y la velocidad no disminuía. Los personajes podían girar en 360 grados, además de hacer sus piruetas, y no se generaba parones como algunos terminales de gama media o alta suele ocurrir.

En Fortnite, los gráficos me parecieron bastante interesantes. (Foto: MAG)

En el caso de Genshin Impact, también fue la misma experiencia. El enfoque de los ataques me pareció alucinante. El hecho de que puedas ver más gráficos en una pantalla un poco más grande, hace que estés más conectado con el videojuego. Los hechos estaban bien representados y no hubo lag o que haya demasiado gráfico cortado cuando algún individuo se acercaba más de la cuenta.

Las cámaras se superan

La fotografía sí ofrece cambios sustanciales. El Samsung Galaxy Z Fold 6 viene con 3 sensores en su parte externa: el primero de 50 megapíxeles el estándar, mientras que el segundo, el gran angular, es de 12 megapíxeles. El tercero, el teleobjetivo, viene con 3X de zoom y es de 10 megapíxeles. En cambio, la configuración de las cámaras para los selfies son similares a las del año pasado: 10 megapíxeles en la pantalla externa y 4 megapíxeles la que se encuentra bajo la pantalla.

A la luz del día, los colores que brinda Samsung a la fotografía salen bastante notables y naturales. No hay sobre exposición, ni mucho menos esos detalles de pérdida de blancos cuando te encuentras en un día nublado. Los verdes salen intensos, mientras que el cielo, en caso esté despejado, bastante celeste.

Así toma las fotos el Samsung Galaxy Z Fold 6. (Foto: MAG)

Así toma las fotos el Samsung Galaxy Z Fold 6. (Foto: MAG)

Incluso, si nos apoyamos en el HDR, automáticamente la fotografía cambia y brinda paisajes o tomas con mejor colorimetría. El brillo también es balanceado y el procesamiento de cada escena no demora mucho, aunque debes tomar en cuenta que la foto puede pesar más de lo normal si empleas el lente de 50 megapíxeles.

Además, si hay algún detalle oscuro o no tienes demasiada luz, por las noches, no te preocupes, porque el dispositivo es capaz de cambiar de manera rápida sin necesidad de estar tocando botones o activando el “modo nocturno”. Se adapta a la luz que hay en tu entorno.

Así toma las fotos el Samsung Galaxy Z Fold 6. (Foto: MAG)

Así toma las fotos el Samsung Galaxy Z Fold 6. (Foto: MAG)

En el tema del gran angular, aunque hay una pérdida de colores, también salen decentes. La imagen no tiene ese efecto de deformación a sus laterales. Mientras que si haces uso del zoom de 3X, me da gusto que no haya deformación al querer alcanzar un objeto. No recorta, sino que trabaja de forma independiente, evitando la producción del ruido o algún tipo de arreglo cuando se produce el procesamiento.

Sobre la cámara para selfies, la externa, está bien integrada. No hay quemados y define bien el borde del individuo en caso quieras hacer uso del fondo difuminado. La naturalidad es lo que Samsung siempre destaca, sin lavados de cara o algún efecto maquillaje sin poder desactivarlo.

Así toma las fotos el Samsung Galaxy Z Fold 6. (Foto: MAG)

Así toma las fotos el Samsung Galaxy Z Fold 6. (Foto: MAG)

Sin embargo, la cámara interna aún falta ser trabajada. Siento que todavía no alcanza los niveles suficientes para las fotos, aunque sí es mejor emplearla en caso quieras hacer videollamadas o una reunión de trabajo por Zoom o Teams.

¿Dura muy poco la batería?

Este dispositivo tiene tan solo 4400 mAh de batería. Además, viene con carga rápida de 25W y carga inalámbrica 15W. Puede ser poco, pero, a medida que empleas el móvil, puede durarte entre día y día y medio sin tocar el tomacorriente.

En el caso de que te la pases jugando todo el tiempo, al incrementarse un poco la temperatura, puedes tener diversión hasta un poco más de 5 horas. Si eres fanático de la fotografía, te la pases editando videos, etc., la energía llegará a cruzar las 8 horas. Asimismo, si te gusta ver series de Netflix y maratonear, la batería solo llega a las 6 horas aproximadamente.

Este dispositivo tiene tan solo 4400 mAh de batería. (Foto: MAG)

En el tema de la carga, al no venir con un cargador en la caja, se usó uno genérico de 25W. Podrás obtener el 100% de la energía en una hora con 15 minutos, mientras que el 50% lo obtendrás en apenas 35 minutos.

Esto opino del Samsung Galaxy Z Fold 6

El Samsung Galaxy Z Fold 6 es un teléfono bastante bueno a nivel de estructura. Se ve más reforzado aunque con ligeros cambios con respecto a la generación anterior.

Las cámaras sí suben de nivel. Ahora hay mejor procesamiento, generando que las fotos tengan más colores y niveles de brillo según el lente que emplees.

La inteligencia artificial en el Samsung Galaxy Z Fold 6 es otra cosa. La función para poder crear imágenes a partir de dibujos también me ha agradado. Cualquier garabato que realices, lo convertirá en obra de arte.

Un detalle es que sigue siendo un poco grueso el dispositivo. Esperemos que el próximo año el cuerpo adelgace.

