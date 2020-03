Google Maps y el truco para ver tu casa desde el mapa en cualquier lugar

Una de las cosas que siempre llama la atención de los usuarios. Google Maps se ha convertido en la aplicación predilecta para conocer calles y hasta precisar en qué tiempo llegarían, ya sea en bus o en taxi, de un lugar a otro. Pero no solo eso, desde que la app cumplió 15 años sigue trayendo novedades que muy pocas personas conocen.

¿Alguna vez te has preguntado cómo luce tu casa en Google Maps? Gracias al mapa en gran escala o 3D de la compañía de Mountain View, cualquier persona, desde cualquier lado del planeta, puede apreciar su hogar desde la tranquilidad de su computadora.

¿Sabes si captó a alguien extraño o a tu vecino muy cerca a tu casa? ¿Aparece tu perrito? ¿Tu papá estaba en la puerta? Conoce los pasos para poder visualizar tu casa y lo compartas con tus amigos.

Para ello lo primero que debes hacer es, en el campo de búsqueda, escribe la dirección que quieres encontrar, por ejemplo, “calle preciados 101” y haz clic en Buscar (botón en forma de lupa). Enseguida aparecerá el resultado marcado en el mapa.

Conoce el sensacional truco para poder ver tu casa en Google Maps. (Foto: Google)

Si existen miles de calles que se llaman de la misma manera y ninguna se parece al lugar donde vives, deberás segmentar más la dirección de la barra de búsquedas, por ejemplo, podrás poner el distrito, el número, la ciudad, el país, entre otros.

Cuando localices tu casa o la dirección de tu hogar, simplemente deberás arrastras a Pegman, el hombrecito de color amarillo que se encuentra encima de las flechas de acercamiento del mapa, y soltarlo en tu casa. Allí observarás el mapa a gran escala y podrás visualizar la calle donde vives.

Mira tu casa y, si tienes suerte, podrás apreciar también la fecha en la que Google pasó por tu hogar para captar la escena. Pero no solo eso, también puedes retroceder en el tiempo y visualizar quién aparece en tu vivienda.

Recuerda que no todo el mapa está a gran escala, por lo que si no visualizas las líneas azules cuando arrastras a Pegman, es posible que el auto o las cámaras de Google no hayan estado presente en tu calle y solo deberás tener paciencia para que llegue allí.

