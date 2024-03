En la actualidad los eSports se han convertido en no solo una distracción para los jóvenes, sino también una manera de poder participar de torneos a nivel mundial. Con la finalidad de que puedas sacarle provecho a tus videojuegos de estrategia, HP ha decidido lanzar en el Perú la HP Omen 16 (2023), una portátil especializada la cual trae el último procesador Intel iCore i9 de 13th generación, misma que le brinda al dispositivo mayor potencialidad. ¿Servirá realmente para todo? La probé durante algunas semanas y por fin ya tengo la review completa para que saques tus conclusiones sobre si es buena alternativa invertir en ella o no.

PANTALLA Pantalla FHD IPS con microborde y antirreflejo de 40,9 cm (16,1″) en diagonal

Resolución 1920 x 1080, 300 nits, 100% sRGB

Hasta 165hz, tiempo de respuesta de 3 ms PROCESADOR Intel® Core™ i9-13900HX (hasta 5,4 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 36 MB de caché L3, 24 núcleos y 32 subprocesos) GRÁFICOS Hasta 145 TGP con GPU hasta NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 para laptop (GDDR6 de 12 GB dedicada) RAM RAM DDR5-5600 MHz de 32 GB (2 x 16 GB) ALMACENAMIENTO SSD PCIe® Gen4 NVMe™ TLC M.2 de hasta 1TB de almacenamiento SISTEMA OPERATIVO Windows 11 Home PUERTOS 1 USB Tipo-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s (HP Sleep and Charge)

1 USB Tipo-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s

2 Thunderbolt™ 4 con USB Tipo-C® con velocidad de señalización de 40 Gb/s (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge)

HDMI 2.1 CONECTIVIDAD Tarjeta inalámbrica de Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) y Bluetooth® 5.3 (compatible con velocidad de datos de Gigabit) COLORES Shadow Black

DISEÑO

La HP Omen Gaming Laptop 16, también conocida como Omen 16, tiene un cuerpo netamente metálico que, junto con el plástico, le da una sensación premium. En el chasis no solo observamos el nombre de la marca, sino que a sus alrededores encontramos diversidad de puertos para que así tu laptop no se vea como un monstruo con diversos cables que sobresalen de ella.

Por ejemplo, cuenta en la zona trasera un puerto HDMI, un puerto USB tipo normal, el pin para poder cargar el dispositivo y algo que muchas portátiles ya abandonaron: el puerto Ethernet, para que uses todo el potencial de tu internet a través del cable. Asimismo, a sus laterales contamos con dos puertos USB Tipo-C, el Jack 3.5 para los audífonos

REVIEW | Cuenta en la zona trasera un puerto HDMI, un puerto USB tipo normal, el pin para poder cargar el dispositivo y algo que muchas portátiles ya abandonaron: el puerto Ethernet. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ya en el teclado, este viene con retroiluminación en colores, por lo que puedes cambiar la modalidad de iluminación desde los Ajustes de la app de HP. Además, la botonera no integra un teclado numérico que genere estrechez entre tecla y tecla, lo que te permite que puedas llegar con todos los dedos al botón que desees sin perder tus partidas.

En el tema del mousepad, pues es veloz y allí encontramos un pequeño recuadro donde sí podemos obtener un keyboard táctil con todos los números en caso necesites de ese complemento. Los clicks están precisos, aunque a veces, al no haber separación, termines por presionar el derecho en lugar del izquierdo.

REVIEW | La display puede arquearse hasta los 180 grados, ello en el caso de que tu vista no sufra al mantenerlo en una sola posición. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

La pantalla, la cual viene con unos bordes notorios, es bastante delgada. A su lado superior encontramos una cámara con ranura para proteger nuestra privacidad. Incluso, la display puede arquearse hasta los 180 grados, ello en el caso de que tu vista no sufra al mantenerlo en una sola posición.

Si bien todos los materiales de la HP Omen 16 (2023) son completamente reciclados, el pasearla por algunos lados puede ser un poco pesado. Tiene nada más que 2.5 kilos, por lo que transportarlo a otro lado no solo necesitarás de un buen espacio en la mochila, sino también algo de fuerza.

REVIEW | En la HP Omen 16 también encontramos una pequeña ranura para cubrir tu cámara. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

PANTALLA

La HP Omen 16 Gaming Laptop (2023) cuenta, como su mismo nombre lo dice, con una pantalla con tecnología IPS de 16,1 pulgadas, mientras que en el tema de la resolución es FullHD con 2560×1440 una relación de aspecto de 16:9.

Si bien los colores suelen están bien producidos en el apartado de los videojuegos, evitando algún tipo de saturación o quemado en algunas zonas del panel, en la realización de otras actividades como el diseño, las tonalidades suelen tener un efecto frío, evitando demasiado contraste.

REVIEW | La pantalla es IPS de 16,1 pulgadas, mientras que en el tema de la resolución es FullHD con 2560×1440 una relación de aspecto de 16:9. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

De igual forma puedes obtener hasta una tasa de refresco de 165 Hz, por lo que ello ayudará bastante a que las animaciones gocen de versatilidad y desplazamiento muy similar a lo que el ojo humanos suele brindar. De igual manera el brillo, siento que es bastante discreto sobre todo cuando te encuentras bajo sombra, en cambio con el sol encima, puede que te queden cortos los 340 nits.

Lo bueno es que cuando miras tus videos de plataformas streaming, la colorimetría tiende a variar bastante, evitando que los negros y blancos brinden un efecto de reflejo. Si bien la pantalla es matizada, a veces tiendes a verte como si fuera un espejo, pero eso dependerá también de la potencia del brillo.

REVIEW | Si bien la pantalla es matizada, a veces tiendes a verte como si fuera un espejo, pero eso dependerá también de la potencia del brillo. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Por otro lado, en YouTube o en Netflix puedes visualizar tus series o clips en una calidad máxima de 2160 píxeles a 60 fotogramas por segundo, escalando la imagen de forma que puedas mirarlas tal y como se editaron, sin temas de pérdida de calidad.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

La HP Omen 16 (2023) viene con el procesador más avanzado de su sector, el Intel Core i9 de 13th generación 13900HX, lo que permite que brinde una mejora bastante grande con otras laptops gamers. Además no hay ningún quiebre en la ejecución de aplicaciones o de los mismos videojuegos, permitiendo que tengas varios programas abiertos.

A ello le acompaña 32 GB de memoria RAM, por lo que es suficiente no solo para emplear programas de diseño como Premiere, sino también el famoso Autocad. Además se le complementa un almacenamiento de 1 TB para que no te quedes sin espacio al momento de trabajar varias cosas.

REVIEW | La HP Omen 16 (2023) viene con el procesador más avanzado de su sector, el Intel Core i9 de 13th generación 13900HX. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Estamos frente a una de las laptops más potentes del mercado, cuya GPU también es Nvidia RTX 4080. Si bien HP le da todos los componentes a su laptop, no hubo tampoco algún tema de caídas o cierres intempestivos. La ejecución y apertura de los programas la convierten en una buena portátil capaz de realizar lo que desees.

Además de que viene con Windows 11 y demás detalles, en la zona baja tenemos un sistema de refrigeración bastante discreto y enmallado para que el aire escape rápidamente en caso se detecten temperaturas altas. Asimismo, es bueno que sepas que los ventiladores no suenan demasiado fuertes, dependerá también mucho de lo que ejecutes en ella.

REVIEW | Pude abrir el programa Fortnite sin ningún tipo de problema, aunque al inicio costó en adaptarse. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ya en el apartado de los videojuegos, me ha gustado bastante el desenvolvimiento de Fortnite. Pude abrir el programa sin ningún tipo de problema, aunque al inicio costó en adaptarse. Lo mejor será siempre descargar todos los componentes para así sacarle el máximo provecho a los gráficos. Lo que sí debo decirte es que uses un mouse y teclado externo para que así tengas un buen desempeño al jugar tus partidas y no terminar perdiendo a la primera.

De igual forma Genshin Impact, mismo que me impresionó bastante ni bien empecé a lanzar los hechizos o enfrentarme a los monstruos que existen en el mapa. Tampoco hubo presencia de lagueo y, por el contrario, cuando los personajes tendían a acercarse, las teclas reaccionaban rápidamente para poder defenderte y obtener las famosas recompensas.

BATERÍA

Todo lo que es bueno en gráficos, probablemente su batería quede corta. La HP Omen 16, al tener componentes bastante fuertes, suele drenar demasiada energía ni bien empleas un juego. El enchufe es relativamente grande que, a veces, tiende a pesar un poco más la mochila.

Según la marca, la laptop está capacitada para rendir 16 horas; sin embargo, al emplear todo el brillo, ya que si lo pones en automático puede ser muy poco, la batería se gastará demasiado rápida y solo podrás emplear la portátil entre 5 a 6 horas reproduciendo películas, por ejemplo.

REVIEW | Su punto de aquiles es la batería. La HP Omen 16 puede durar encendida entre 4 a 5 horas. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En torno a los videojuegos, el drenaje es más fuerte y solo podrás emplear el HP Omen 16 en 2 a 3 horas como máximo. Eso sí, tenemos 83 Wh de batería y su sistema de carga puede ayudar a que tengas la laptop en 2 horas al 100%.

CONCLUSIONES

La HP Omen 16 es una laptop precisamente para aquellos amantes de los videojuegos. En el caso de que quieras renderizar y editar videos, también lo puedes lograr, pero la fidelidad de los colores será otra.

El tema del procesador, el Intel Core i9 de 13th generación le brinda un potencial fuerte a la laptop, obteniendo así una mejora sustancial al momento de abrir programas pesados o jugar.

Además, al traer un disco sólido de 1 TB es más que suficiente ya que, en la actualidad, muchos usuarios buscan mejores espacios para evitar tener que borrar documentos.

Lo único malo se encuentra en la batería. El drenaje es bastante rápido, y en un abrir y cerrar de ojos ya tendrás el 10% de ella y se te pedirá urgentemente el cargador.

La HP Omen 16 Gaming Laptop se vende en el país a 10999 soles en los diversos mercados y retails.

SOBRE EL AUTOR Rommel Yupanqui Periodista. Estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interés por las novedades en el mundo de tecnología, ciencia y cómo estas se aplican a la sociedad. Redacté diversos artículos de géneros variados desde el 2014. Actualmente me desempeño como redactor del Núcleo de Audiencias en El Comercio.

