Muchos sueñan con tener un iPhone no solo por sus características o detalles internos, sino también por sus cámaras. En distintas partes de Latinoamérica, un dispositivo de Apple puede costar entre 999 dólares a más. Sin embargo, si te lo roban, no caigas en desesperación. Hoy te diré cómo formatearlo para que el ladrón no acceda a tus datos.

Si bien en los terminales Android es fácil eliminar todos los datos de tu smartphone, en los iPhone es completamente distinto. Aquí te mencionaré todos los pasos para que, cuando el malhechor encienda tu móvil, todo se formatee rápidamente.

Cómo formatear tu iPhone si fue robado

Lo primero será ingresar a iCloud.com . Esta es la web principal para acceder no solo a tus dispositivos conectados, sino también saber dónde los has dejado.

. Esta es la web principal para acceder no solo a tus dispositivos conectados, sino también saber dónde los has dejado. Una vez que te encuentres dentro de ella, solo deberás presionar los tres puntitos de la esquina superior y elegir la opción de “Encontrar”.

Se desplegará un menú con todos los celulares y gadgets que usas. Presiona en el móvil iPhone que te han robado.

Una vez lo tengas, observarás, en la parte baja, una pestaña que dice: “Borrar contenido del dispositivo”.

Antes de eso también presiona en “Marcar como perdido”.

Ahora empezará el formateo completo de tu celular iPhone. Esto no demora nada, pues si el ladrón apagó tu dispositivo, cuando lo encienda, verá el ícono de la manzana, pero no podrá acceder a tus archivos.

APPLE | Recuerda que debes presionar sobre el ícono de "Encontrar". (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Qué debes hacer si te robaron el celular

Llama a tus bancos y notifica el robo: Si tienes aplicaciones bancarias en tu celular, lo más importante, y el primer paso a seguir, es que bloquees tus cuentas. Este paso es necesario porque el delincuente puede realizar transferencias a terceros y vaciar tus cuentas bancarias, ya que el delincuente podría conectar tu equipo a una red WIFI y utilizar las aplicaciones instaladas.

Bloquea el dispositivo: Esto lo debes hacer lo más pronto posible después del robo.

Contacta a tu operador y solicita el bloqueo de la línea y equipo; de esta forma el celular quedará inutilizado.

APPLE | Solo tienes que pulsa en tu iCloud el botón de "Borrar contenido del dispositivo". (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Es recomendable verificar que el código IMEI de tu celular esté registrado como robado en las diversas páginas de tu país.

Cambia la contraseña de tus aplicaciones: Si tienes contraseñas guardadas en tu celular o aplicaciones abiertas, debes cambiarlas lo más pronto posible, ya que otras personas podrían acceder a ellas. Esto aplica tanto para cuentas bancarias como para redes sociales y correo electrónico, ya que pueden ser usados por el delincuente para acceder a tu información personal, como contactos familiares y datos privados.

Advierte a tus familiares y amigos sobre el robo: Los delincuentes pueden acceder a tus contactos a través de las aplicaciones de mensajería o redes sociales e intentar estafarlos haciéndose pasar por ti, por lo que es importante advertirles sobre el robo. También es recomendable establecer una palabra clave para que puedan verificar que efectivamente eres tú quien se está comunicando con ellos.

Pon una denuncia formal en la comisaría: Muchas personas no denuncian el robo, pero es relevante que quede registro de ello, ya que el equipo podría ser usado para fines ilícitos.

