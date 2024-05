No son pocos los usuarios que, desde hace varios días, reportan fallos en una función importante de su iPhone. Se trata de la alarma del teléfono, la cual no se enciende a la hora programada a pesar de haber sido configurada como de costumbre. Cuando llega la hora, no reproduce ningún sonido. ¿Te ha pasado a ti también? Ten en cuenta que no eres el único afectado con este problema que, aunque no es generalizado, parece ser un error bastante extendido.

Precisamente, la usuaria de TikTok Alyssa (@alyssasarracco) aseguró que el despertador de su iPhone no ha sonado, provocando que perdiera su clase y un examen.

“El martes tuve un examen y justo después pensé: ‘Voy a tomar una siesta’. Tuve una clase de Estadísticas a las 11. Y simplemente no me desperté para mi clase”, señaló.

Según la joven, llegó a configurar cinco alarmas; sin embargo, ninguna de estas sonó: “Tal vez, como a veces, el problema soy yo y no pongo las alarmas. Pero esta vez, lo juro por Dios, puse las alarmas y no sonaron”.

El testimonio de Alyssa se viralizó y superó las 3 millones de visualizaciones en TikTok. De hecho, varios internautas confirmaron que ella no era la única afectada.

“Literalmente vi el mío sonar en silencio esta mañana”, escribió una persona, mientras que otra agregó: “Me perdí el primer período tres días esta semana”.

“Así que Apple no quiere que vayamos a trabajar o a clase”, señaló un tercero, con un cuarto indicando: “Así que Apple nos hizo pensar que estábamos locos”.

Algunos usuarios aseguran haber solucionado el problema

Cabe agregar que la popular periodista especializada en tecnología, Joanna Stern, confirmó en X que Apple se encuentra trabajando en una solución para corregir el error.

Foto: @JoannaStern

Mientras los usuarios esperan la llegada de una una actualización que corrija el problema, es importante tener en cuenta que algunos aseguran haber solucionado el problema desactivando las funciones de detección de atención en el iPhone.

Esta función es una característica disponible en todos los iPhone con Face ID, cuyo objetivo es determinar si estamos presentado atención al móvil.

Al parecer, desactivando esta opción algunos usuarios han dejado de tener problemas con la alarma.

Para ello, solo debes seguir los siguientes pasos:

Abre la aplicación Ajustes

Accede a la sección Face ID y código

Desactiva la opción Funciones con detección de atención

