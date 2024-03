¿Alguna vez has notado un pequeño punto naranja en la esquina superior derecha de tu iPhone y te has preguntado qué significa? Esta señal, aparentemente insignificante, podría tener más importancia de la que imaginas. Recientemente, el usuario Nick Jackson (@niickjackson) publicó un video de TikTok en el que se refiere al tema, sugiriendo que la presencia de esta marca podría indicar que alguien está accediendo a tu teléfono de manera no autorizada. A continuación, todos los detalles de su testimonio y las reacciones que generó entre los internautas.

Jackson, de Estados Unidos, empieza explicando que tanto los puntos naranjas como los verdes en la parte superior de la pantalla tienen significados específicos: el verde indica que la cámara está en uso, mientras que el naranja señala el uso del micrófono.

Sin embargo, el joven señala que la aparición del punto naranja, sin motivo aparente, sería motivo de preocupación, ya que podría indicar que alguien está escuchando tus conversaciones sin tu consentimiento.

“Esto ha aparecido en todas las noticias y, de hecho, el punto naranja es una señal de advertencia de Apple de que alguien está usando su micrófono sin su permiso”, agregó Jackson, citando un artículo web publicado por el medio LadBible.

Lo ideal es que este punto aparezca solo cuando estés utilizando una aplicación que requiera acceso al micrófono. Si observar que la señal permanece visible cuando no estás usando tu teléfono, es posible que un extraño esté accediendo a tu micrófono sin que tú te des cuenta.

El video viral generó controversia

El video publicado por el estadounidense se viralizó en las redes y superó el millón de reproducciones. Muchos internautas expresaron su preocupación al descubrir la presencia del punto naranja en sus propios dispositivos.

No obstante, algunas personas indicando que lo dicho por el tiktoker no sería del todo cierto, señalando que el punto naranja puede aparecer cuando una aplicación ha utilizado recientemente el micrófono.

Además, destacaron que deslizando el dedo hacia abajo hasta el centro de control, se puede verificar qué aplicaciones están utilizando la cámara o el micrófono.

