WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea para smartphones, en la que se envían y reciben mensajes, así como imágenes, videos, audios, notas de voz, documentos, ubicaciones, contactos, gifs, stickers, así como llamadas y videollamadas, entre otras funciones. Pese a que esta semana sufrió la mayor caída de su historia, la app sigue siendo la favorita de los usuarios.

Pero no solo eso, la plataforma de la empresa Facebook también brinda una serie de ventajas al momento de enviar fotos y videos, pues estas desaparecen ni bien son vistas por el receptor. Esta herramienta es conocida como Only Once, aunque se espera que el método también sea desplegado a los mensajes de WhatsApp , algo muy similar al modo efímero de Instagram.

En la última actualización de WhatsApp , la app agregó nuevos emojis que resultan bastante curiosos no solo por su forma, sino por la gran cantidad de gestos que realizan cada uno. Entre los últimos emoticones se encuentran el hombre embarazado, la cara derretida o delineada, el vaso con agua derramada, así como objetos, animales, profesiones, caritas amarillas, entre otros.

En los días pasados varios han estado buscando el significado real del emoji de destello. ¿Cuándo debemos usarlo en WhatsApp ? Aquí te lo contaremos todo para que no te confundas en un futuro.

QUÉ SIGNIFICA EL EMOJI DE DESTELLO EN WHATSAPP

¿Un conjunto decorativo de estrellas? Para poder conocer todos los detalles, debes saber que los emojis que se agregan a WhatsApp cada año han sido creados por Unicode, la web que vela y selecciona, tras un largo proceso, si un emoticón va o no.

Tras ello este emoji es subido a Emojipedia , página que se encarga de explicar uno por uno todos los emoticones existentes en todo el mundo, incluyendo las banderas, figuras geométricas, la tonalidad de los corazones, etc.

El emoji de destellos en WhatsApp. (Foto: Emojipedia)

Es por ello que hoy te explicaremos qué es el emoji de destello en WhatsApp . La fuente señala que este emoji es utilizado comúnmente para indicar varios sentimientos positivos, incluidos el amor, la felicidad, la belleza, la gratitud y la emoción, así como la novedad o la limpieza.

Sparkles, como se conoce en inglés, se aprobó como parte de Unicode 6.0 en 2010 y se agregó a Emoji 1.0 en 2015.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS.