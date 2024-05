Uno de los smartphones que ha llegado durante el segundo trimestre del año es el Samsung Galaxy A35 5G, un dispositivo de gama media que cuenta con características muy similares a las de su hermano mayor, el A55 5G. Algunos incluso lo han comparado con un S21; sin embargo, no hay que olvidar que se tratan de gamas distintas. Es en ese sentido que hoy te brindaré todos los detalles sobre el diseño, la pantalla, el procesador, rendimiento, batería y cámaras de este terminal de la compañía surcoreana que he estado probando durante algunas semanas.

DISEÑO

El Samsung Galaxy A35 5G es casi igual que su hermano mayor, el A55. Eso quiere decir que cuentan con el mismo cuerpo: una parte trasera hecha de plástico, en una tonalidad tornasolada en su versión lila. Además tiene medidas de 161,7 x 78,0 x 8,2 mm con un peso de 209 gramos.

El terminal es bastante fácil de sostener, aunque es un poco gruesito a comparación con dispositivos de la misma gama que tienden a ser más llevaderos y evitan que se resbale de las manos. Destaco sus esquinas redondeadas y una serie de bíseles en gris hecho de aluminio.

Tiene medidas de 161,7 x 78,0 x 8,2 mm con un peso de 209 gramos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Asimismo, sus cámaras traseras no sobresalen demasiado del cuerpo, evitando que, en caso lo coloques sobre la mesa, no tambalee demasiado. Pese a que no viene con funda, te recomiendo que le pongas una a fin de evitar cualquier tipo de rajaduras de forma instantánea.

A sus laterales se ubican los clásicos botones de volumen, el de encendido y apagado, el puerto de carga, además de un pequeño orificio que sirve como altavoz. No olvidar que este modelo solo trae la bandeja para la SIMCard, eso quiere decir que no se le puede aumentar más memoria.

El terminal cuenta con un espacio trasero de vidrio en color lila tornasolado. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Eso sí, la pantalla, la cual ocupa alrededor del 84.8% de la fachada, viene protegida por Gorilla Glass Victus+. Esta tiene unos marco un poco gruesitos, pero eso no le quita la ventaja de visualizar tu contenido sin molestias, además de llevar el orificio para la cámara frontal.

PANTALLA

La display del Samsung Galaxy A35 5G es de 6.6 pulgadas, igual que el A55 5G. Esta lleva una colorización bastante nítida, generando que los negros se vean buenos sin dejar esa marca de sombreado o efecto espejo cuando aparece una que otra imagen. Además, los blancos no producen demasiada intensidad, siendo regulados desde el apartado de Ajustes.

Incluso, el terminal con Android viene con 120 Hz de tasa de refresco, algo que muchos gama media solo te ofrecen 90 Hz. Eso es bueno porque genera que la reproducción de las animaciones sean tal y como actúa el ojo humano.

La display del Samsung Galaxy A35 5G es de 6.6 pulgadas, igual que el A55 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En realidad me ha gustado la forma en como presenta las tonalidades, evitando que sean demasiado contrastadas. Tiene además un brillo que llega hasta los 1000 nits. Esta viene con tecnología AMOLED en una resolución de 1080 x 2340 pixeles, permitiendo que tus videos sean reproducidos en una calidad alta de 2160 píxeles sin llegar al famoso 4K.

Pero por lo menos los clips de YouTube o Netflix se ejecutan de manera correcta. Ocupan toda la display y no terminarás tampoco viéndote a ti mismo cuando te colocas frente al smartphone. Eso sí, a veces las huellas dactilares tienden a ser un poco tediosas y, como consecuencia, se impregnan a cada rato. Hay que tener un poco de cuidado al limpiarlas.

La pantalla del dispositivo puede llegar a los 2160 píxeles en reproducción. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Además, me ha gustado mucho el tema del desbloqueo mediante huella bajo la pantalla. Se agradece que Samsung incorpore cada vez más este elemento a tus terminales. Lo bueno es que es preciso, aunque en ciertos momentos puede que demore un poco en cargar tus apps.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

Samsung ha sabido escuchar a sus usuarios y esta vez ha desarrollado un equipo que no tiende a generar lentitud en sus animaciones ni mucho menos en las aplicaciones que abres. Puedes dejar activa hasta 12 apps en segundo plano y el teléfono no sufrirá lentitud, tampoco es necesario borrar la memoria caché del terminal para acceder a esos programas que piden más recursos.

El Samsung Galaxy A35 5G lleva, de por sí, una memoria RAM de 8 GB, misma que se puede ampliar hasta 8 GB más. Por defecto yo la dejé en 4 GB. Incluso, puedes tener buena cantidad de almacenamiento, ya que posee hasta 256 GB para que no tengas que estar desocupando a cada rato tu terminal de fotos o videos.

El Samsung Galaxy A35 5G lleva, de por sí, una memoria RAM de 8 GB, misma que se puede ampliar hasta 8 GB más. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En cuestión al procesador, este es Exynos 1380. ¿Calentará? Son muchos los que dicen que este procesador cuenta con niveles extremos de temperatura, pero te debo decir que no. Durante las semanas de uso del terminal he sentido enfriamiento rápido y una ligera tibieza en la zona trasera, muy distinta al A55 5G.

Sobre los videojuegos, pude abrir Genshin Impact sin mayores dificultades y me pareció más que increíble. Se puede jugar en calidad alta a 60 fotogramas por segundo y los personajes fluyen con bastante versatilidad. No hay daño de píxeles en ningún momento y las reacciones, así como el lanzamiento de poderes, son precisos. El nivel de ataque o defensa del videojuego permite que los poderes se vean tal y como los puedes emplear en pantallas grandes, incluso los toques son rápidos y no hay trabas en torno al sonido.

Pude abrir Genshin Impact sin mayores dificultades y me pareció más que increíble. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

De igual forma sucedió con Fortnite. Pensé que no iba a instalar en este terminal, pero mi sorpresa fue cuando no solo se descargó, sino se abrió. Usé los 30 fotogramas por segundo en una calidad épica y vaya que la fluidez no se perdía en ningún momento, por el contrario, estaba bien diseñado. Los personajes giraban y atacaban a su oponente de manera rápida y sin que haya lentitud como otros gama media suelen brindar. Punto a favor.

Usé los 30 fotogramas por segundo en una calidad épica. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

CÁMARAS

Una de las diferencias con el Samsung Galaxy A55 es que el A35 lleva una cámara principal de 50 megapíxeles en la principal, 12 megapixeles en el ultra gran angular y 5 megapíxeles en el macro. En el sensor delantero encontrarás un lente de 32 megapíxeles.

Las imágenes salen con bien nivel de detalle y coloridas. No notarás demasiada sombra en las fotos, por el contrario, la inteligencia artificial con el HDR impulsan más iluminación a las tomas. Eso sí, a veces, cuando hay demasiado sol, puede que ciertos lados salgan sobreexpuestos, llegando a blanco.

Asimismo, en el tema del ruido, la cámara suele brindarte un equilibrio de las sombras, aunque en ciertos casos hay pequeños elementos que son trastocados a fin de que no exista ese pixeleo. También hay una buena arquitectura en el verde y el azul, dos colores que suelen ser los favoritos para Samsung, aunque también brinda iluminación en tonalidades similares.

Así toma las fotos el Samsung Galaxy A35 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Samsung Galaxy A35 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Samsung Galaxy A35 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Sobre el zoom, este es completamente digital, lo que generará que Samsung recorte la foto original. Si bien no afecta mucho en cuestión a la captación de detalles, yo te sugiero que siempre lo emplees en épocas donde haya buen nivel de sol para que no se produzca ruido en extremo. Además, de emplear este botón, decaerá un poco el nivel de colores, dejándolos fríos en ciertos aspectos.

Así toma las fotos el Samsung Galaxy A35 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Samsung Galaxy A35 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el tema del sensor macro, puede que a veces tengas que pulsar la pantalla de tu móvil para que se separe el objeto principal del fondo y así conseguir un mejor aumento en las cosas que ves de cerca. Eso sí, lo bueno de los tonos se van a enfriar, generando que puedas ver objetos hasta borrosos. Tienes que usar un trípode o contar con un buen pulso para captar tu toma.

Así toma las fotos el Samsung Galaxy A35 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Samsung Galaxy A35 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ya al caer la noche, el Samsung Galaxy A35 5G tiende a reventar un poco en el tema de las luces. Los postes suelen aparecer estrellados, pero cuando ves otro tipo de color de iluminación, allí sí se ofrecen tomas regulares y con buen tratamiento.

Finalmente, la cámara frontal hace su trabajo de manera decente. Si bien no alcanza el equilibrio de su hermano mayor, por lo menos te permite disfrutar del desenfoque del fondo o el modo retrato.

BATERÍA

La batería del Samsung Galaxy A35 5G es de 5000 mAh y puede cargar hasta 25W. Ello permitirá que el terminal pueda tener el 100% en tan solo 1 hora con 10 minutos, en caso uses un cargador que brinde esa energía, aunque poco se puede hacer porque el dispositivo de por sí no trae enchufe.

Ya en el tema de la descarga, puedes tener hasta una jornada completa de 24 horas en total con el dispositivo encendido. Yo lo empleé para responder el WhatsApp y algunos correos, revisar las páginas en Google Chrome, entre otros, y alcancé un poco más de un día sin tener que conectarlo.

La batería del smartphone puede llegar a durar hasta 1 día completo. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el caso de que seas un usuario gamer, ya que vimos que el dispositivo sí puede correr juegos, puede que la batería se te consuma en menos de 6 a 7 horas. Además, recuerda que puede grabar en 4K, por lo que allí consumirá más energía que uno que emplea menos recursos.

CONCLUSIONES

El Samsung Galaxy A35 5G es un poco gordito, pero cuenta con un diseño bastante bonito en torno a su color lila tornasolado.

Me ha agradado el tema de su performance. El hecho de que sea el hermano menor del A55, no indica que sea lento, por el contrario, pude jugar y todo y la fluidez iba bien.

También me ha gustado el hecho de que Samsung lo dote de la inteligencia artificial gracias a One UI 6.1, mismo que recibirás ni bien enciendas el equipo.

Lo malo se encuentra quizá en algunas de sus cámaras. La sobre exposición y el tratamiento de las fotos en el aspecto de macro puede que no sean el mejor resultado.

El Samsung Galaxy A35 5G se vende en Perú a 1499 soles.

