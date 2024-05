WhatsApp solicita obligatoriamente tres cosas cuando te registras por primera vez: el código de verificación para corroborar la autenticidad de tu línea telefónica; rellenar el campo “Nombre” y hacer lo mismo con la sección “Información”, en el segundo es obvio lo que debes colocar, incluso puede ser tu apodo, mientras que en el tercero debes agregar lo que se te ocurra, como por ejemplo: “solo llamadas de emergencia”, “batería baja”, “ocupado”, etc. ¿Sabías que es posible modificar estas dos secciones y dejarlas vacías? No lo harás generando espacios con la barra del teclado táctil, pues al momento de guardar los cambios te aparecerá el aviso “Tu nombre/info. no puede quedar vacía”, lo que vas a añadir son textos invisibles. Es importante aclarar que no descargarás aplicaciones adicionales o programas modificados como WhatsApp Plus, GB, Fouad, etc.

Cómo dejar vacío el “Nombre” e “Info.” en tu cuenta de WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, presiona sobre el siguiente enlace y pulsa por unos segundos sobre el recuadro en blanco > copia el contenido.

y pulsa por unos segundos sobre el recuadro en blanco > copia el contenido. Se trata de unos caracteres transparentes .

. El siguiente paso es abrir la aplicación y oprimir el ícono de los tres puntos, se desplegarán varias opciones.

Después, toca en “Ajustes” > y luego tu foto de perfil (arriba a la izquierda).

Pulsa en “ Nombre ” y pega lo que copiaste anteriormente.

” y pega lo que copiaste anteriormente. Finalmente, haz lo mismo en el apartado “Info.”.

