Cada vez que sale una nueva actualización de WhatsApp, siempre trato de emplear todas las funciones agregadas a la más reciente versión. Aunque todavía falta la opción para poder cambiar el color completo de la aplicación, existe un truco que he estado empleando desde hace algún tiempo: se trata de la posibilidad de habilitar el “modo franbuesa”. ¿De qué trata? Pues es bastante sencillo, aunque deberás cumplir con dos requisitos: el primero de ellos es tener un dispositivo Android, mientras que el segundo será descargar una app de terceros que no interferirá en tus conversaciones ni mucho menos accederá a tu foto de perfil o información personal. Yo lo he probado y aquí te doy todos los pasos.

Cómo activar el “modo franbuesa” en WhatsApp

Lo primero será descargar la aplicación de Nova Launcher en tu smartphone

Para ello solo debes ir a Google Play y bajarla de manera legal .

No hay necesidad de pagar, pues la app es completamente gratuita.

Ahora debes configurarla a tu gusto definiendo el tamaño de los íconos, el tema, la barra de búsqueda.

WHATSAPP | De esta manera deberás definir tu estilo en Nova Launcher. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Una vez hecho todo eso, nuevamente deberás ingresar a Nova Launcher. Trata de establecerla como predeterminada .

. Para ello solo presiona sobre la barra superior naranja y reemplaza la capa de personalización actual con la de Nova Launcher.

El segundo paso se encuentra en que descargar una imagen de WhatsApp en color franbuesa.

WHATSAPP | Recuerda establecer a Nova Launcher como predeterminado. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Para ello dirígete a tu navegador favorito y b usca la foto en PNG y transparente para que tengas mayor éxito.

El tercer paso se encuentra en presionar sobre el ícono de WhatsApp que se encuentra en la pantalla principal de tu smartpone.

Allí aparecerá un menú que dice “Editar”.

Presiona allí y ahora se mostrará un nuevo recuadro. Solo tienes que darle al logo de WhatsApp.

Selecciona donde dice “Aplicaciones”, “Fotos” y elige la imagen que descargaste anteriormente .

. Define su tamaño y listo. Ya tendrás el “modo franbuesa” en WhatsApp.

