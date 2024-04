¿Qué ocurre cuando los desarrolladores de la compañía Meta actualizan WhatsApp Messenger a cada instante? En la mayoría de casos, dejan algunos errores al interior de la referida plataforma de mensajería instantánea que afectan a millones de personas en todo el mundo, los fallos más comunes son el cierre repentino de la aplicación y no poder publicar estados. Es por esta razón que WhatsApp tardaba demasiado tiempo en agregar nuevas herramientas, pero todo cambió tras la creación de su programa beta, una versión en donde serás capaz de probar las funciones que todavía no llegan a la app estable, lamentablemente aquí ocurre el mismo inconveniente, incluso se actualiza casi a diario. La tarde de hoy, los usuarios beta se quejaron sobre un error que no les dejaba compartir videos en sus conversaciones personales y grupales, ¿Quieres saber cómo solucionar dicho problema? A continuación te explicaré lo que debes hacer.

Qué hacer cuando no puedes compartir videos en WhatsApp

El fallo se manifestó cuando los usuarios intentaban enviar videos a sus contactos o grupos.

La solución no es reiniciar el dispositivo móvil, borrar la memoria caché o desinstalar y volver a descargar el aplicativo.

Para ser específicos, el error ocurrió en la beta 2.24.9.33 de WhatsApp para Android .

. Si deseas corregir el problema actualiza la app a la versión 2.24.10.3.

¿Cómo? Simple, accede a la Google Play Store y en la barra de búsqueda coloca WhatsApp .

. Ingresa al primer resultado que aparezca.

Finalmente, presiona el botón que dice “ Actualizar ”.

”. Listo, espera que termine el proceso, abre la app y procede a compartir videos.

Vista previa del mensaje que no te permite compartir videos en tus conversaciones. (Foto: WabetaInfo)

