Una de las cosas que varios usuarios anhelan tener es la beta de WhatsApp. Con ella podrás activar todas las funciones de la aplicación de mensajería sin tener que esperar demasiado, por ejemplo, con ella obtendrás la opción de contar con un nuevo diseño minimalista, así como un menú lleno de opciones que antes no habían. Si bien todo se puede conseguir uniéndote a la opción para desarrolladores desde Google Play, a veces no ha vacantes suficientes. ¿Qué debes hacer en ese caso? Es por esa razón que hoy te brindaré todos los detalles para que así obtengas herramientas que ni tus amigos las tienen. Eso sí, en algunas oportunidades sí es necesario tener que descargar algún APK, aunque este no dañará tu equipo.

Cómo descargar la beta de WhatsApp si no hay vacantes

Lo primero será ir a Google Play y verificar en WhatsApp si hay vacantes.

Normalmente existen espacios siempre y cuando te despiertes abras la tienda de aplicaciones.

En caso no encuentre nada, puedes usar este enlace directo para registrarte a la Beta de WhatsApp .

. Si también te aparece que no hay vacantes disponibles, entonces queda la tercera opción.

Para ello vas a tener que descargar el APK.

Eso sí, lo único malo es que es necesario tener que hacerlo todo de forma manual.

Solo ingresa a este link y presiona donde dice “Descargar”.

Asegúrate siempre de que sea la última versión revisando la fecha de subida.

Una vez lo tengas en tu smartphone, deberás “Actualizar la aplicación”.

Ahora abre tu WhatsApp y anda a Ajustes.

Luego a Ayuda, Info de Aplicación y chequea si tienes la Beta.

Con ello ya obtendrás todas las novedades antes que todos tus amigos.

