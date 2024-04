No necesitas ser un experto para emplear este truco de WhatsApp. En la actualidad muchos usuarios sufren cada vez que se conectan a la app, por ejemplo, en caso lo hagas, de seguro recibirás el mensaje de varios de tus contactos diciéndote por qué no les contestas. Para que eso acabe totalmente, hoy te voy a mostrar un truco en particular a fin de que no te vean “en línea”. Lo mejor de todo es que no tienes esa necesidad de tener que descargar alguna aplicación de terceros, tampoco tienes que realizar sofisticadas acciones que pueden perjudicar tu smartphone. Además está descartado el hecho de que vayas a activar el “modo avión”. Solo debes seguir el tutorial que te propongo.

Cómo hacer para no aparecer en línea en WhatsApp

Solo tienes que mantener actualizada la aplicación de WhatsApp en tu celular Android o iPhone.

Luego ingresa a los Ajustes o Configuración .

. A continuación anda a Privacidad .

. Desde allí dirígete a “Hora de últ. vez y En línea”.

Selecciona en”Quién puede ver mi hora de últ. vez” que “Nadie”

WHATSAPP | De esta manera debes ir a los Ajustes de WhatsApp para concretar este truco. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Mientras que en “Quién puede ver cuándo estoy en línea” solo habilita en “Igual que la hora de últ. vez”.

Cuando acabes, tus amigos ya no podrán visualizar la hora en que te conectaste ni mucho menos cuando te encuentres “en línea”.

WHATSAPP | De esta forma deberá culminar tu configuración en WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Asimismo recuerda que cuando tengas habilitadas esas funciones, tampoco observarás si tu amigo se encuentra en WhatsApp.

