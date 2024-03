A WhatsApp Messenger le gusta presumir la seguridad y privacidad que ofrece en su servicio de mensajería instantánea, pues una de sus mejores herramientas es el “cifrado de extremo a extremo” (CEE), ¿Qué significa esto? Básicamente es un mecanismo de seguridad que sirve para que solo tú y las personas con quien chateas sean los únicos capaces de ver todo lo que se envían o reciben a través de sus conversaciones, ni siquiera la referida app de mensajería tendrá acceso a este tipo de información. Tras la última actualización de la versión beta de WhatsApp para los usuarios de Android, muchos reportaron que en la parte superior de los chats aparecía la etiqueta de encriptación CEE, específicamente debajo del nombre del contacto, el lugar en donde aparece el estado “En línea” y la “Hora de última conexión”, ¿Te gustaría eliminar dicho aviso? Es algo que a continuación te explicaré de forma detallada. He probado dos sencillos métodos que me sirvieron, no realizarás ninguna configuración y tampoco descargarás aplicaciones de terceros, solo debes realizar un gesto en la conversación o abandonar la versión beta, tú vas a decidir cuál de los dos utilizar.

Así puedes borrar la etiqueta cifrado de extremo a extremo en tus chats de WhatsApp

Abre la versión beta de WhatsApp .

. Ahora, ingresa a una conversación personal.

De inmediato aparecerá la etiqueta cifrado de extremo a extremo en la parte superior.

Desliza el historial del chat hacia arriba y abajo para que desaparezca el aviso.

para que desaparezca el aviso. En su lugar va a salir “En línea” o la “Hora de última vez conectado”, dependiendo de la configuración de su cuenta.

Vista previa de la etiqueta de encriptación que a muchos les molesta. (Foto: WabetaInfo)

El segundo método es abandonando el programa beta.

Primero, crea una copia de seguridad.

Para hacerlo abre WhatsApp > presiona sobre el ícono de los tres (arriba a la derecha) > toca en “Ajustes” > “Chats”.

> presiona sobre el ícono de los tres (arriba a la derecha) > toca en “Ajustes” > “Chats”. Desplázate hacia el final y oprime el apartado que dice “ Copia de seguridad ” > “Guardar”. Espera que termine el proceso.

” > “Guardar”. Espera que termine el proceso. Esto es por precaución, pues muchas veces al abandonar la beta se cierra tu cuenta y tienes que registrarte nuevamente.

Accede al siguiente enlace y haz clic en “Dejar el programa”.

