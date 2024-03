Faltan pocos días para que cambie radicalmente la forma de comunicarte a través de WhatsApp Messenger, pues el próximo 6 de marzo de 2024, llegará oficialmente la interoperabilidad o función conocida como “chats de terceros”, ¿Para qué sirve? Simple, se trata de una característica que te permitirá conversar con los usuarios que utilicen otras aplicaciones de mensajería instantánea, como por ejemplo: Signal, Telegram, iMessage, etc. Es importante aclarar lo siguiente: no será necesario que esas personas se hayan registrado o tengan una cuenta de WhatsApp. La referida herramienta cuenta con un beneficio, te permite chatear con más cibernautas, pero eso no compensa a la gran cantidad de desventajas: incrementa el riesgo de recibir spam o que hables con estafadores; las apps podrían tener un cifrado de extremo a extremo diferente, por lo que no se asegura que el contenido enviado o recibido sea 100% privado; y que cada servicio tenga sus propias políticas, debido a esto, hoy te diré cómo escoger qué apps serán compatibles con la función antes mencionada.

Así puedes escoger las apps compatibles con los chats de terceros de WhatsApp

El primer paso es ingresar a WhatsApp .

. Ahora, en la parte superior de la interfaz principal vas a ver una sección denominada “ Chats de terceros ” o “ Third-party chats ”, presiónala.

” o “ ”, presiónala. En dicha parte se ubicarán todas las conversaciones que tengas con los usuarios de otras aplicaciones.

No se mezclarán con los chats de WhatsApp.

Luego, presiona el ícono de los tres puntos > toca en “ Interoperabilidad ”.

”. De inmediato observarás la etiqueta “Los chats de terceros están activados”.

Debajo te saldrán dos opciones: “Apagar” y “ Aplicaciones seleccionadas ”.

”. Toca la última.

Finalmente, escoge las apps de tu preferencia.

