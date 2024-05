Muchas personas suelen cambiar de teléfono cada cierto tiempo. Con ello no solo pueden hacer una copia de seguridad de WhatsApp, sino también mueve sus fotos, videos favoritos. Sin embargo, al realizar ello, es posible que pierdas todos los stickers que has creado o guardado como favoritos. ¿Cómo hago para que eso no suceda? Pues aquí te diré todos los detalles para que nunca más se eliminen esas pegatinas que has empleado para divertir a tus amigos.

Cómo recuperar mis stickers de WhatsApp

Si has cambiado de teléfono y has perdido de casualidad todos tus stickers de WhatsApp, entonces primero debes descargar la aplicación “Stickers personales para WhatsApp”. Puedes obtenerla desde Google Play usando este enlace .

Puedes obtenerla desde Google Play usando este . Cuando lo abras, debes darle los permisos correspondientes a la app para que acceda a tus imágenes y documentos, ello ya que ingresará a tu almacenamiento interno, pero no tomará parte de tu información personal.

Con esta aplicación podrás rescatar tus stickers de WhatsApp. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Ahora solo presiona sobre el ícono de la imagen y solo anda a Android, Media, Com.WhatsApp, Media, WhatsApp Stickers y encontrarás todas las pegatinas que has decidido crear o simplemente guardarlas como favoritos.

o simplemente guardarlas como favoritos. En ese instante solo tienes que seleccionar uno por uno los stickers que deseas rescatar. Adjúntalos en una carpeta y luego podrás enviarlos a tu nuevo WhatsApp y listo. Con ello ya podrás volver a usarlos.

De esta forma encontrarás tus stickers de WhatsApp. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

