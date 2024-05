¿Alguna vez has intentado ser un usuario Beta tester en WhatsApp y no has podido? En los terminales iPhone es un poco difícil hacerlo mediante TestFlight; sin embargo, por medio de Google Play hay aún esperanzas. Aunque a veces te puede aparecer que no hay vacantes suficientes o simplemente no existe espacio, no te preocupes porque en este pequeño tutorial accederás a la app exclusiva para desarrolladores. Eso sí, es necesario un programa alterno.

Cómo ser Beta tester en WhatsApp si no hay vacantes

Siempre trata de chequear Google Play en tu celular Android . Solo tienes que ingresar a WhatsApp y allí verificar si es que no se han abierto más vacantes. En caso no sea así, solo debes hacer el siguiente paso.

. Solo tienes que ingresar a WhatsApp y allí verificar si es que no se han abierto más vacantes. En caso no sea así, solo debes hacer el siguiente paso. Dirígete a la tienda de aplicaciones de tu smartphone y busca la aplicación llamada Beta Maniac . Esta es completamente gratuita y solo se encuentra en los terminales con sistema operativo de Google.

Esta es completamente gratuita y solo se encuentra en los terminales con sistema operativo de Google. Una vez que lo hayas descargado, tienes que loguearte con tu cuenta de Google. Esto es para que recibas notificaciones cuando se abran vacantes en WhatsApp Beta .

. Ahora solo tienes que buscar WhatsApp y allí aparecerá un nuevo botón para ser desarrollador. En caso no esté abierta la Beta, se te informará con una alerta . Usualmente, esta habilita más espacio en la madrugada, así que atento.

Con Beta Maniac puedes ser Beta Tester en WhatsApp de manera rápida. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

