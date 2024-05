A inicios del presente año, WhatsApp presentó un moderno diseño de su aplicación para Android que por cierto es muy parecida a la versión de iOS, no solo modificaron su tradicional pantalla principal, también cambiaron por completo la pestaña “Novedades”, espacio que comparten los estados y canales. La sección de estados obtuvo una apariencia totalmente diferente a la que de repente utilizaste por muchos años en WhatsApp, pues copiaron el estilo carrusel de las historias de Instagram, significa que ahora las publicaciones de tus contactos aparecen de forma horizontal, sin embargo, hoy he descubierto un increíble truco para volver a activar el “modo vertical”, lo mejor de todo es que no descargarás aplicaciones de terceros o programas modificados de la plataforma estable.

Los pasos para obtener el modo vertical en los estados de WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación y presiona sobre la pestaña “ Novedades ”.

”. El lado negativo es que debes dejar de seguir todos los canales y eliminar el que has creado .

. ¿Cómo? Entra al canal en donde no seas administrador > presiona el ícono de los tres puntos (arriba a la derecha).

Se desplegarán varias opciones > toca la que dice “ Dejar de seguir ”.

”. El siguiente paso es acceder al canal que has creado > oprime su nombre.

Desplázate hacia abajo y aprieta en “ Eliminar canal ” > coloca tu número de teléfono y pulsa el botón “Borrar”.

” > coloca tu número de teléfono y pulsa el botón “Borrar”. Retrocede a la pestaña “Novedades” y habrás activado otra vez el “modo vertical” en los estados.

Más trucos de WhatsApp que desconocías

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

