Es cierto que WhatsApp Messenger viene actualizándose constantemente para agregar nuevas funciones en su servicio de mensajería, las cuales millones de usuarios están solicitando desde hace varios años, como por ejemplo: la reproducción de videos en pantalla flotante; el editor de fotografías con inteligencia artificial; la posibilidad de transcribir mensajes de audio, etc., sin embargo, también modificaron de manera radical su clásica interfaz de usuario, cambiando el tradicional estilo por uno moderno y visualmente más atractivo, ¿Quisieras activar este renovado diseño? A continuación te diré cuáles son sus principales características y cómo obtenerlo de inmediato. No será necesario que descargues programas alterados (WhatsApp Plus, GB, Fouad y otros), tampoco la versión beta del aplicativo.

Así puedes activar el nuevo diseño de WhatsApp

Primero, es necesario aclarar que solo ha cambiado la versión de WhatsApp para Android.

para Android. En realidad, los desarrolladores quieren que sea lo más parecido a la versión de iOS.

Para activarlo solo ingresa a la Google Play Store y actualiza la aplicación.

¿Todavía no la recibes? No te preocupes, recién se está desplegando por todo el mundo .

. En el nuevo diseño notarás que las pestañas “Chats”, “Comunidades”, “Novedades” (ex estados) y “Llamadas” pasaron de la parte superior a la inferior .

. Incluso les agregaron unos íconos para distinguir fácilmente cada sección.

Luego, eliminaron la barra de color verde que estaba debajo del logotipo, pues el mismo ahora lo pintaron de la misma tonalidad.

El antes y después de la interfaz principal de WhatsApp. (Foto: Meta)

Aprende los novedosos trucos de WhatsApp

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

Síguenos en nuestras redes sociales: