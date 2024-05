¿Eres de las personas que tiene un celular antiguo en sus manos? Ten cuidado, porque algunos dispositivos se quedarán sin poder usar WhatsApp. Resulta que la aplicación de mensajería rápida ya no funcionará en ciertos smartphones debido a que se convertirán en no compatibles. Por esa sencilla razón hoy te brindaré un listado con todos los móviles que ya no podrán usar mensajes de textos, emplear las llamadas y videollamadas.

Listado de celulares que se quedarán sin WhatsApp el 31 de mayo

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2.

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

Siempre revisa que tu smartphone esté actualizado. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956 - UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum

Si tienes un smartphone iPhone, entonces aquí también te doy algunos nombres de dispositivos que debes tomar en cuenta.

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

iPhone 5

iPhone 6

En la actualidad los celulares Android cuentan con Android 14. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Por qué tu celular se quedará sin WhatsApp el 31 de mayo

La primera razón es que tu celular ya no será compatible con WhatsApp. Esto se debe a que la app de Meta ampliará sus funciones, introduciendo la inteligencia artificial, elemento que los dispositivos antiguos no podrán ejecutar sin trabas.

Esto se debe a que la app de Meta ampliará sus funciones, introduciendo la inteligencia artificial, elemento que los dispositivos antiguos no podrán ejecutar sin trabas. WhatsApp también está pesando cada vez más . Eso significa que los dispositivos con menos almacenamiento interno, tampoco podrán actualizar la aplicación.

. Eso significa que los dispositivos con menos almacenamiento interno, tampoco podrán actualizar la aplicación. En Google Play o iOS Store se te mostrará un mensaje que dice “Dispositivo no compatible” . Eso significa que no podrás instalarlo ni mucho menos actualizarlo.

. Eso significa que no podrás instalarlo ni mucho menos actualizarlo. ¿Qué le pasará a mi dispositivo? Podrás seguir usando WhatsApp por un tiempo establecido hasta que la app quede obsoleta y necesariamente debas bajar la más reciente versión . Al no poder hacerlo, será necesario tener que cambiar de móvil.

. Al no poder hacerlo, será necesario tener que cambiar de móvil. Recuerda que los terminales en los que WhatsApp funcionará son aquellos que tienen Android 5.0 o superior y, en el caso de los iPhone, iOS 12 o superior.

Más trucos de WhatsApp que desconocías