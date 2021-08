WhatsApp es una de las aplicaciones que muchos usuarios utilizan para poder chatear con sus contactos. La gran mayoría de personas se encuentra en la app; sin embargo, esta no brinda algunas funciones que varios reclaman a la compañía perteneciente a Facebook como son el cambio de color, modificación del fondo de llamada, la activación de los mensajes que se autodestruyen, entre otros.

Es por esa razón que algunos usuarios, pese a los riesgos que esto conlleva como el baneo de tu cuenta, recurren a WhatsApp Plus . A través de ella también puedes chatear con tus amigos, pero la experiencia será totalmente distinta.

En WhatsApp Plus puedes cambiar el tema de toda la plataforma al estilo de Telegram, así como decorar a tu gusto el wallpaper o las burbujas de tus chats grupales.

En la actualidad WhatsApp Plus se encuentra en la versión 17.00 que, si bien corrige varios errores que su anterior APK, también tiene serie desventajas como es el caso de que tus chats no estarán del todo seguras y terceros pueden verlas. Pero el problema más grande que muchos han encontrado es que no puedes importar tus chats de WhatsApp original.

CÓMO IMPORTAR TUS CHATS DE WHATSAPP A WHATSAPP PLUS

Si instalaste WhatsApp Plus en tu celular y no pudiste importar tus chats de WhatsApp original, entonces estos son todos los pasos que debes realizar para hacerlo con éxito:

Lo primero será realizar una copia de seguridad de WhatsApp.

Cuando llegue al 100% anda a tus carpetas del celular.

Allí crea una carpeta llamada WhatsApp Plus.

Ahora solamente copia y pega allí la carpeta completa de WhatsApp, que también la puedes hallar en tu almacenamiento interno.

De esta manera podrás restaurar tu copia de seguridad de WhatsApp a WhatsApp Plus. (Foto: MAG)

Cuando culmine la copia, deberás desinstalar WhatsApp y su carpeta, así como otros componentes.

A continuación descarga WhatsApp Plus 17.00 Heymods.

Cuando culmine la instalación del APK deberás ir a tu almacenamiento.

Allí ingresa a la carpeta creada de WhatsApp Plus y copia la carpeta WhatsApp a la parte principal.

Luego de finalizada la copia, elimina la carpeta WhatsApp Plus.

En ese instante deberás renombrar la carpeta de WhatsApp a WhatsApp Plus.

Ahora simplemente abre WhatsApp Plus en tu celular.

Tras realizar la comprobación de tu celular, se te informará que ha encontrado una copia de seguridad.

Dale en restaurar copia de seguridad y podrás tener todas tus conversaciones de WhatsApp a WhatsApp Plus.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com.