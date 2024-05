WhatsApp tiende a ser una de esas aplicaciones que se ha sabido ganar el corazón de los usuarios. Desde el 2011 viene conectando a millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, a veces sucede que no se te permite instalar la app desde Google Play. ¿Qué es lo que debes hacer?

Es en ese sentido que hoy te explicaré cuáles son todos los métodos para poder descargar WhatsApp nuevamente de manera oficial y sin necesidad de obtener algún APK. Solo sigue estos pasos.

Por qué no puedo instalar WhatsApp

La primera razón es porque no estás conectado a internet. Revisa si es que tienes los datos activos, además de chequear si cuentas con el servicio Wifi, para poder acceder a tu tienda de aplicaciones y descargar WhatsApp. Chequea una página cualquiera de tu navegador favorito para comprobar si existe red inalámbrica en tu domicilio.

Por otro lado, como segunda opción, esto ocurre cuando empleas WhatsApp Plus y lo has borrado. La recomendación es simple: no lo elimines de inmediato, lo más aconsejable será ir a Google Play y presionar en “Desinstalar”. Esa es la forma correcta para hacerlo y luego solamente vuelve a descargar WhatsApp desde la tienda de apps.

Visualiza que el “modo avión” no esté activo. Muchas veces cuando este botón está habilitado, generará que no puedas emplear tu internet de manera correcta y todo lo que visualizas en tu smartphone se debe a su funcionamiento offline.

El paso cuatro, y el más radical, es realizar un formateo en tu cuenta de WhatsApp. Esto condicionará a que tu smartphone restablezca todas sus funciones desde cero, obligando a que coloques nuevamente tu cuenta de Google. Cuando carguen todos los componentes, insiste nuevamente en descargar WhatsApp.

