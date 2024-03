WhatsApp Messenger ha implementado una gran cantidad de emojis en su plataforma de mensajería instantánea, son más de tres mil y se organizan en las siguientes categorías: emoticonos y personas; animales y naturaleza; comidas y bebidas; actividades; viajes y lugares; objetos; símbolos y banderas. Acaban de escoger oficialmente a los seis nuevos íconos que forman parte del paquete Unicode 15.1, aquí encuentras a la carita asintiendo, carita negando, una seta, cadena rota, gajo de lima y el ave fénix. Este último en mención es de los más populares, aunque por el momento no puedes utilizarlo desde la sección de emojis, ¿Quisieras saber su verdadero significado y cómo enviarlo a pesar de no estar listo? Es algo que a continuación te explicaré de forma detallada. No será necesario que descargues aplicaciones de terceros, la versión beta o programas modificados, pues gracias a un carácter invisible o transparente denominado “Zero Width Joiner” es posible fusionar dos emoticones para obtener al ave fénix. Toma nota y sigue cada uno de los pasos que explicaré.

Significado del ave fénix de WhatsApp y cómo compartirlo

El emoji del ave fénix es conocido por ser una criatura que renace de sus propias cenizas.

Entonces se podría decir que representa esperanza, aplomo, memoria y regeneración.

Para compartirlo ahora necesitas fusionar los emoticones “Pájaro” y “Fuego”.

Primero, busca en cualquier chat de WhatsApp el ícono del pájaro blanco con la ayuda de la herramienta lupa (No confundir con el ave de la paz).

el ícono del pájaro blanco con la ayuda de la herramienta lupa (No confundir con el ave de la paz). Ahora, encuentra el emoji del fuego.

Accede a la siguiente página y copia el carácter “Zero Width Joiner”. Pega el mismo entre los dos emoticones .

y copia el carácter “Zero Width Joiner”. . Finalmente, ambos se fusionarán y te aparecerá el ave fénix listo para enviarlo.

