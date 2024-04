Conforme WhatsApp se va actualizando, también agrega nuevas funciones, entre ellas los emojis. Estos íconos, que tienen una forma característica y bastante particular, también cuentan con un significado en concreto, aunque a veces tienes que tener los 5 sentidos puestos en cada uno de ellos para descifrarlos. ¿Qué es el emoticón de color verde con un símbolo de Yen que causa extrañeza en México? Si no quieres quedarte con esa duda, pues no te preocupes, porque hoy te traeré todo lo relacionado con este símbolo. Cabe precisar que yo también me quedé pensando cuando lo vi por primera vez, pues está bastante escondido dentro de los 700 emojis que hay actualmente. Además se agregó a la plataforma de mensajería rápida de Meta desde el 2015.

Qué significa el emoji verde con el símbolo de un Yen en WhatsApp

No hay mucho qué decir sobre este emoji ya que Emojipedia lo describe de manera directa.

En ese sentido tampoco variará dependiendo del contexto de tu conversación de WhatsApp . Por lo que su traducción será inmediata .

. . El emoticón, por si no lo sabías, representa una línea de tendencia creciente del valor del Yen japonés

WHATSAPP | Así se muestra el emoji del incremento del Yen en WhatsApp y otras plataformas. (Foto: Emojipedia)

Puedes usarlo cuando el Yen se ha elevado o simplemente quieres hacer alguna transacción .

. Aunque tiene que ver con dinero, también existe uno con el símbolo del dólar o el peso.

Según WordTips este emoji es el causa grandes dudas en los mexicanos , es en ese sentido que te lo explico para que no te queden dudas.

, es en ese sentido que te lo explico para que no te queden dudas. El gráfico de aumento del valor del Yen, también conocido como Chart increasing with Yen en inglés, se agregó a Emoji 1.0 en 2015.

Frases de WhatsApp donde puedes usar este emoji

Se ha incrementado la moneda del Yen 💹

No creo que vaya de vacaciones a Asia contigo 💹

Es mejor ahorrar porque el Yen se ha elevado 💹

