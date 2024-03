A diario sueles recibir decenas de archivos multimedia a través de WhatsApp Messenger, sobre todo imágenes y videos, los cuales se almacenan automáticamente en la memoria interna de tu dispositivo móvil. ¿Utilizas un celular con sistema operativo iOS? En esta oportunidad voy a enseñarte a eliminar todas las fotos duplicadas que has enviado o recibido por el referido servicio de mensajería instantánea, pues dichos elementos no te ofrecen ningún beneficio porque solamente ocupan espacio de almacenamiento en el iPhone. Antes de comenzar, es importante aclarar que no descargarás aplicaciones de terceros o programas modificados de la versión original, de hecho todo lo vas a realizar desde la galería nativa del equipo. ¿Qué origina el problema? Simple, la descarga automática de archivos, es la causante principal de tener dos imágenes iguales en el smartphone. Para desactivarla entra la configuración “Almacenamiento y datos” en la app de Meta, luego aprieta en “Descargar con datos” y “Descarga con wifi”, por último desmarca todas las alternativas.

La guía para borrar las fotos duplicadas de WhatsApp en el iPhone

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la App Store de Apple.

no tenga actualizaciones pendientes en la App Store de Apple. Ahora, entra a la galería del teléfono.

El siguiente paso es presionar sobre la opción “Más ítems”.

Luego, toca en el apartado “ Archivos duplicado s”.

s”. La herramienta mencionada fue agregada en la versión de iOS 16.

Todas las imágenes o videos se ubicarán en una carpeta de nombre “ Duplicados ”.

”. Accede a la misma y oprime el boto denominado “ Fusionar ”.

”. Finalmente, solo te quedarás con una de las dos fotos, es opcional borrarlas.

