WhatsApp es la plataforma más usada en el mundo, pero también lo es WhatsApp Web. La aplicación para las computadoras y las laptops te permiten visualizar tus conversaciones en una pantalla mucho más grande. Por lo general yo lo uso para no solo recibir mis mensajes, sino también crear stickers, apreciar los videos que me envían sin necesidad de coger el celular, entre otros. Sin embargo, existe un error que suele producirse cuando chateo: pues a veces los mensajes dejan de recibirse. ¿Te ha pasado? Pues ahora te tengo una solución a este problema bastante común para que nunca más tengas que estar buscando tu dispositivo móvil y, sobre todo, es que no tienes que descargar alguna extensión.

Cómo volver a recibir mensajes en WhatsApp Web: solución

Primero, accede a tu cuenta de WhatsApp Web desde Google Chrome .

. Luego, toca en el ícono del candado, ubicado en la barra de dirección del navegador web .

. De inmediato se abrirá un menú, dirigirte a “Notificaciones” .

. Tras esto, pulsa en el interruptor ubicado a su lado derecho para activar las alertas.

Ahora, presiona en los tres puntos verticales, localizados en la esquina superior derecha.

Entre las opciones, selecciona en “Configuración”, seguido de “Privacidad y seguridad” .

. Aquí, dale a “Configuración de sitios web” y toca en “Notificaciones”.

WHATSAPP WEB | De esta forma estarás restableciendo todas las notificaciones de la plataforma para laptops. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En “Comportamiento predeterminado”, haz clic en “Preguntar antes de enviar” .

. Dirígete a “Sin permiso para enviar notificaciones” y asegúrate de que no esté ningún enlace de WhatsApp Web.

y asegúrate de que no esté ningún enlace de WhatsApp Web. De lo contrario, selecciona los tres puntos y elige “Permitir”.

De esta manera, WhatsApp Web te enviará cualquier alerta sin problemas.

