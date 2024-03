WhatsApp Web es una plataforma de mensajería instantánea compatible con cualquier navegador, ya sea Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, etc., a pesar de ser una de las versiones menos actualizadas por parte de la compañía Meta, es la más utilizada a nivel mundial después de la aplicación móvil en iOS o Android. Actualmente, el servicio de los buscadores cuenta con su propio programa beta, ¿Entraste al mismo y ahora no sabes cómo salir? Hoy te enseñaré un sencillo truco para abandonar la versión de prueba en cuestión de pocos segundos, lo mejor de todo es que no descargarás programas de terceros y tampoco extensiones de la Chrome Web Store. Sin duda será de mucha utilidad para evitar posibles errores porque se trata de una versión de prueba. A diferencia de las otras betas betas, no será necesario que desinstales nada adicional, todo lo vas realizar a través de las configuraciones de la página.

Cómo salir de la versión beta de WhatsApp Web

Primero, ingresa a WhatsApp Web escaneando tu código QR.

escaneando tu código QR. ¿Cómo? Accede a la aplicación y presiona sobre el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

Luego, toca en “Dispositivos vinculados” > “Vincular dispositivos”.

Escanea el código QR > coloca tu huella dactilar en caso sea necesario.

Ahora, vuelve a hacer clic en los tres puntos > “Configuración”.

Desplázate hacia abajo y toca en “ Ayuda ”.

”. Desmarca la casilla “ Unirse a la versión beta ”.

”. Finalmente, actualiza la página con F5.

