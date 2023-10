El álbum más esperado por el mundo llegó este 27 de octubre de 2023, fecha en la que Taylor Swift lanzó “1989″ (Taylor’s Version), cuyas canciones de seguro liderarán las listas este último trimestre del año, y quizá continúe su éxito en 2024. Debido a la expectativa que ha generado, te damos a conocer todos los temas que conforman este disco.

Cabe señalar que este álbum llega exactamente nueve años después del lanzamiento original. El anuncio lo realizó en el último show de Los Ángeles del Eras Tours, el pasado 9 de agosto, y 17 días después, el 26, la versión original volvió a entrar en el top 10 de la lista Billboard 200.

LISTA DE CANCIONES DEL ÁLBUM “1989″ (TAYLOR’S VERSION)

A continuación, las canciones de esta edición regrabada de la cantante Taylor Swift.

1989 – Edición estándar

1. “Welcome to New York”

2. “Blank Space”

3. “Style”

4. “Out of the Woods”

5. “All You Had to Do Was Stay”

6. “Shake It Off”

7. “I Wish You Would”

8. “Bad Blood”

9. “Wildest Dreams”

10. “How You Get the Girl”

11. “This Love”

12. “I Know Places”

13. “Clean”

1989 – Deluxe edition (bonus tracks)

14. “Wonderland”

15. “You Are in Love”

16. “New Romantics”

1989 – CD deluxe edition (bonus tracks)

17. “I Know Places”

18. “I Wish You Would”

19. “Blank Space”

¿CÓMO LE FUE A “1989″ EN 2014?

Cuando se lanzó “1989″ el 27 de octubre de 2014, se convirtió en un éxito comercial que transformó la imagen de Taylor Swift, quien pasó de ser una cantante country a una ícono pop.

Los temas conquistaron de tal manera que se convirtió en el segundo álbum que generó cinco o más sencillos entre los 10 primeros de Estados Unidos en la década de 2010, hecho que convirtió a la artista en la segunda mujer en tener dos álbumes, cada uno con cinco éxitos entre los 10 primeros de EE.UU., precisa Wikipedia.

La recepción de la crítica en su mayoría fue positiva, por lo que no dudaron en destacar la percepción madura de Swift sobre el amor y el desamor.

FICHA PERSONAL DE TAYLOR SWIFT

Nombre: Taylor Alison Swift

Taylor Alison Swift Fecha de nacimiento: 13 de diciembre

13 de diciembre Año de nacimiento: 1989

1989 Lugar de nacimiento: West Readig, Pensilvania

West Readig, Pensilvania Edad: 33 años

33 años Nacionalidad: estadounidense

estadounidense Profesión: cantante, actriz, compositora

cantante, actriz, compositora Debut en la música: 2014

