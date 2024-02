CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de lo que pasó en verano, Raquel Mendoza (Clara Galle) y Ares Hidalgo (Julio Peña) se reencuentran en “A través de mi ventana 3: A través de tu mirada” (“Through My Window: Looking at You” en inglés), la última película de la trilogía de Netflix basada en la saga de novelas de Ariana Godoy. Aunque ambos tienen nuevas parejas y parecen felices, no pueden negar el amor y el deseo que sienten el uno por el otro. ¿Será suficiente para retomar su romance o los distintos obstáculos serán más fuertes que su amor?

Mientras Raquel intenta ser feliz con Gregory, a quién conoció en “A través de mar”, trabaja en una tienda de regalos navideños, recibe la llamada de la editorial a la que Yoshi le envió el manuscrito de su primer libro y, celebra con Dani y Apolo que publicarán su novela al inicio de la cinta dirigida por Marçal Forés a partir del guion de Eduard Solà, Ares vuelve a Barcelona con Vera (Andrea Chaparro) para celebrar las navidades con su familia.

El primer encuentro entre los protagonistas de “A través de tu mirada” se produce a través de sus respectivas ventanas cuando Raquel trata de escribir su segundo libro y cae de su silla. Tras un incómodo saludo, la joven escritora cierra sus cortinas. Más tarde, se vuelve a ver una feria navideña, esta vez en compañía de sus nuevas parejas, quienes intentan que todo sea cordial.

Raquel trata de ser feliz junto a Gregory al inicio de la película española "A través de mi ventana 3: A través de tu mirada"

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “A TRAVÉS DE MI VENTANA 3: A TRAVÉS DE TU MIRADA”?

Raquel se queda sin ideas para continuar con la historia de La bruja y El dios griego, así que retoma la comunicación con Ares y deja volar su imaginación. Gregory se queda en casa de su novia después de una cena navideña entre amigos, a la que también invita a Ares y Vera, algo que sorprende e incomoda a Raquel.Durante la noche, Gregory revisa el computador de su novia y lee sus avances, lo que le deja claro que aún está enamorada de su ex.

Al día siguiente, Gregory se ofrece a enseñarle a patinar a su novia, pero Raquel nota su mal humor y los cuestiona. Gregory admite que leyó el borrador de su siguiente novela y le reclama por su acercamiento a Ares. La escrita se excusa recalcando que solo es ficción, pero Gregory prefiere terminar la relación. Al ver sufrir a su hermano, Anna, quien sigue muy afectada por la muerte de Yoshi, siente más desprecio por Raquel.

Por otro lado, en “A través de mi ventana 3: A través de tu mirada”, Artemis Hidalgo se siente muy abrumado por la llegada de su hija y la convivencia con la familia de Claudia, quien tampoco la pasa nada bien con los maltratos y desplantes de los padres de su novio. El hijo mayor de Juan Hidalgo compra un elegante y lujoso departamento, pero Claudia lo rechaza porque no es lo que realmente necesita para ser feliz.

La relación de Dani y Apolo se ve afectada por la aparición de Victor. Cada vez que ella lo necesita y tienen un plan con sus otros amigos, el menor de los Hidalgo se ausenta para estar con su nuevo interés amoroso. Sin embargo, al final se da cuenta de que Victor solo lo utiliza para olvidar a su ex. A pesar de sus desplantes, Daniela está a su lado para consolarlo.

¿Ares y Raquel retoman su romance?

Una noche de tormenta, Raquel deja la ventana de su habitación abierta y Ares no duda en entrar. Tras dejarse llevar por la pasión, deciden continuar con su romance, al menos en secreto, ya que Ares aún no termina su relación con Vera, principalmente porque su padre está encantado con ella y la familia Herrando, que se convertirán en sus clientes más importantes.

Raquel parece conforme con su romance secreto, al menos hasta que Anna la visita en su trabajo y la hace sentir mal. Cuando Ares le compra un regalo, la novelista estalla en llanto, le dice que no puede seguir con todo eso y que él debe tomar una decisión: ella o Vera.

Ares Hidalgo y Raquel Mendoza inician un romance secreto en la película "A través de tu mirada", última entrega de la trilogía "A través de mi ventana"

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “A TRAVÉS DE MI VENTANA 3: A TRAVÉS DE TU MIRADA”?

Raquel o Vera, ¿a quién elige Ares?

Durante la cena con los Herrando, Artemis recibe una llamada informándole que Claudia tuvo una complicación con su embarazo y está en el hospital. Cuando trata de ir con su novia y su hija, Juan Hidalgo lo detiene y le ordena quedarse en la cena, pero Artemis decide hacer lo correcto y se queda al lado de Claudia hasta que ella y su hija están fuera de peligro.

En tanto, Ares le dice a Vera que sabe sobre su relación con Diego y que debería enfrentar a su familia si realmente está enamorada de ese muchacho, ya que él planea hacer lo mismo por Raquel. Vera parece decidida a contar la verdad, pero al estar frente a sus padres se arrepiente. Ares no puede más con la farsa y se marcha para encontrarse con Raquel, quien está en la fiesta de Año Nuevo de la editorial.

Raquel lee el mensaje de Ares e intenta llegar a su cita, pero no puede debido a las pastillas que Anna colocó en su bebida en venganza porque la considera responsable de la muerte de Yoshi y por el sufrimiento de su hermano. Al no recibir respuesta y ver llegar a su amada, Ares cree que ya es demasiado tarde y decide regresar con Vera a Estocolmo. Antes de ir al aeropuerto, le deja un regalo en su casa y descubre que aún no ha llegado. Preocupado la llama y al escuchar solo ruidos y su respiración irregular se preocupa.

Ares llega justo a tiempo para salvar a Raquel de la piscina, pero poco después se desvanece debido a su alergia al cloro. Cuando se despierta en el hospital busca desesperadamente a Raquel, quien lo espera con los brazos abiertos. “A través de mi ventana 3: A través de tu mirada” termina con Raquel disfrutando del éxito de su novela, los Hidalgo aceptando a Raquel y Claudia, quien ya tiene a su hija Hera, y con los protagonistas mudándose juntos cinco años después.

Raquel (Clara Galle) y Ares (Julio Peña Fernández) retoman su relación al final de la película "A través de tu mirada", última entrega de la trilogía "A través de mi ventana"