Cuando Selena Quintanilla cantaba en el escenario, los asistentes a sus presentaciones no dudaban en corear y bailar sus temas; y no era para menos, ya que contagiaba a todos con su alegría y carisma, algo por lo que es recordada hasta la actualidad. Si bien, sus hermanos también incursionaron en la industria musical, uno de ellos no supo lidiar de buena manera con los asistentes a uno de sus shows, por lo que no dudó en pelearse con ellos. Nos referimos a A.B. Quintanilla, quien lanzó duros calificativos a las personas que habían ido a verlo. ¿Por qué inició el altercado y qué les dijo exactamente?

Cabe mencionar que el hermano de la “Reina del Tex-Mex”, además de ser músico, es productor de los grupos musicales Kumbia Kings y Kumbia All Starz. Es llamado el “Rey de la Cumbia” por su influencia e impacto en dicho género musical. No sólo ello, ya que escribió la mayoría de las canciones que interpretó la exitosa artista, entre las que destacan “Como la flor” y “Baila esta cumbia”.

En varias ocasiones, el hermano de Selena ha estado en la polémica por su comportamiento (Foto: A.B. Quintanilla / Instagram)

LA PELEA DE A.B. QUINTANILLA CON EL PÚBLICO EN UNO DE SUS CONCIERTOS EN TEXAS

A fines de abril de 2024, A.B. Quintanilla ofreció un concierto en su natal Texas, pero lejos de sentirse feliz, se enojó demasiado porque los asistentes eran indiferentes a su show, por lo que les lanzó una serie de frases que generó todo tipo de reacciones no sólo en los presentes, también en las redes sociales.

“Siento que a ustedes los obligaron a estar aquí hoy, que les pusieron una pistola en la cabeza y los obligaron a venir. No se siente normal. Como músico, trabajar tan duro por tantos años para que ustedes lleguen y ni si quiera puedan levantar la put* mano o aplaudir o ser felices. Viajé desde Las Vegas, de recibir amor allá, y llegar a mi ciudad natal Texas, San Antonio, y no recibir nada de amor no está padre”, señaló muy incómodo.

En un clip del mismo instante se oye algunos silbidos y malestar de los presentes, pero él no dudó en continuar llamando la atención a la gente que fue a verlo. De inmediato los comentarios no pararon de llegar: “Quién es él para decirle a la gente cómo actuar o hacer en un concierto. A algunas personas les gusta ir a escuchar música y relajarse”, “¿Por qué está molesto? ¿Fue por qué había muy poca audiencia?”, “Tus 5 minutos de fama están hechos hermano, bájate del escenario”, “Tú no eres Selena”.

A.B. QUINTANILLA SE DISCULPÓ

Tras lo ocurrido y la ola de comentarios negativos que recibió, A.B. Quintanilla usó sus redes sociales para explicar por qué había reaccionado de esa manera, por lo que no dudó en contar una situación muy delicada de su salud. “Hice este video, básicamente, para disculparme por un incidente que ocurrió en mi concierto. Quiero disculparme con todas las personas que estaban ahí, por mis palabras, mis acciones, lo que dije”, indicó al inicio de un video que subió a sus historias de Instagram.

Luego siguió: “Pero al mismo tiempo quería compartir algo que es un poco personal. Mi doctor me sugirió ir a un especialista para checarme por un posible cáncer. Durante la época en que me tuve que hacer la biopsia, mi doctor me sugirió dejar ciertos medicamentos que estaba tomando. Estos medicamentos que tomo contra algunos problemas mentales que tengo, que me aparecieron. Después de que Selena falleció me convertí en bipolar. Desde el fondo de mi corazón les ofrezco una disculpa; pero, al mismo tiempo, quiero pedirles un poco de comprensión”.