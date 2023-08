Es una de las artistas latinas más queridas en Estados Unidos y una de las razones es su cercanía con el público. Adamari López, exconductora de Telemundo, suele compartir frecuentemente en redes sociales con su público, ya sea noticias sobre ella o su día a día. En ese contexto, la portorriqueña hizo una revelación que sorprendió a sus fans más acérrimos.

Tras su salida de “Hoy Día”, la también actriz le dedica más tiempo a su cuidado personal y a la crianza de su pequeña Alaïa, la hija que tiene con el bailarín español Toni Costa. No obstante, con menos responsabilidades al no estar ahora en la TV, López lleva una vida más distendida.

Así lo ha expresado ella misma en una reciente video de Facebook que preparó para sus seguidores. En este contenido también desveló algunos detalles poco conocidos respecto a su acicalamiento.

ADAMARI LÓPEZ REVELA QUE NO GUSTA DE MAQUILLARSE E IR A LA PELUQUERÍA

Mediante un video titulado “10 cosas que no sabías de mí”, Adamari compartió algunas curiosidades sobre su personalidad y gustos. Dentro de ellas estaban las referidas a su arreglo personal.

En ese sentido, la celeb de 52 años confesó que no gusta de maquillarse siempre y de ir constantemente a la peluquería.

“Voy porque estoy obligada, porque, bueno, ustedes saben que ya la edad me saca los destellos de luz, pero yo no soy fanática de estar todos los días en la peluquería y de pintarme el pelo”, admitió.

“Por mí yo andaría con un moño y soy la más feliz del mundo. Y obviamente sin maquillaje. Me maquillo porque tengo trabajo y trato de verme bien y presentable para cada uno de ustedes, pero si yo estoy en mis días libres y voy a tratar de grabar cosas, lo que pueda hacer con la cara lavada para mí es espectacular”, agregó.

AMIGO Y MANAGER DE ADAMARI LÓPEZ LA DELATA

Adamari se encontraba grabando el video desde la comodidad de su casa cuando apareció su amigo y manager personal, Carlos Pérez-Ruiz, a quien le pidió que dijese las dos últimas cosas que el público desconoce de ella.

Sin embargo, la presentadora no contaba con que este iba a decir más de dos cosas. “Ya les dijiste que no te gusta probar cosas nuevas, ya les dijiste que no te gusta estar puntual… Ya les dijiste que no te gusta ir a tiempo a pintarte las canas, ya les dijiste que no te gusta dormir con Ava… No te gusta seguir las recomendaciones médicas, si un doctor le dice ‘Ada tienes que usar espejuelos’… No les has dicho, ¿verdad?”, comentó Carlos.

Frente a ello, a “Ada” no le quedó más que decir que “no es tan exagerado como él dice”.