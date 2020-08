La séptima temporada de “Agents of SHIELD” terminó el miércoles 13 de agosto de 2020 y tras un final que prácticamente cerró todas las historias de sus personajes, los fans se preguntan si existe la posibilidad de que la serie de ABC continúe de alguna manera.

En la séptima entrega el equipo de SHIELD se vio envuelto en una Guerra del Tiempo contra una raza alienígena llamada Chronicoms, que buscaba alterar la línea de tiempo para conseguir su victoria. Pero todo parece indicar que esa fue su última misión. Entonces ¿habrá temporada 8?

Lamentablemente, “Agents of SHIELD” no tendrá octava entrega, no obstante, tal vez alguno de sus ´protagonistas podría volver en el MCU. Aunque considerando que inicialmente la narrativa de la serie se vinculó a “Captain America: The Winter Soldier”, pero con cada entrega Coulson y su equipo marcaron su distancia y establecieron su propia historia, podría ser algo complicado de lograr.

Al final de "Agents of SHIELD" Simmons encontró a su hija en una de las puertas de la máquina del tiempo (Foto: ABC)

¿POR QUÉ “AGENTS OF SHIELD” NO TENDRÁ TEMPORADA 8?

La realidad es que los productores tenían planeado terminar su historia en la quinta temporada, por eso su último capítulo se llamó “The End”, sin embargo, para su sorpresa, ABC renovó el programa por dos temporadas más.

En conversación con Deadline, el productor Jeph Loeb explicó por qué SHIELD se interrumpió antes de la octava temporada: “¿Cuántos programas sabes que terminaron repentinamente y te apetece, pero espera un minuto, hubo más. Sí, en la cronología de esto pensamos que la quinta temporada era el final. Si regresas y miras al final de esa temporada, está escrito de esa manera. En realidad, el último episodio de esa temporada se llama ‘The End’ “.

"Honestamente, pensamos que íbamos a apagar las luces e irnos a casa cuando recibimos una llamada de ABC que decía, el material es tan fuerte, ¿crees que tienes otra temporada? ¿Crees que tienes otras 13 porque nos gusta? esta idea de hacerlo de nuevo", agregó.

Pero esa no fue la única renovación, a mitad de la sexta entrega “Agents of SHIELD”, volvieron a recibir una llamada de Channing Dungey de ABC, preguntando si era posible realizar otra temporada.

“Todos llegamos a la conclusión de que tener otra temporada es tan halagador, tan encantador, tan asombroso, pero ¿qué tal si volvemos y decimos, sí, pero esto es todo?”, explicó Loeb. “Así que podemos construir una temporada que unirá cualquier hilo que esté ahí. Para asegurarnos de llegar a una conclusión que sea satisfactoria para los fanáticos, el elenco, Marvel y ABC”.

Cuando Deadline le preguntó si existía la posibilidad de una octava entrega, Loeb confirmó que el programa realmente terminó: “Personalmente creo que cada gran historia de Marvel termina para continuar, pero la respuesta corta es, sí, concluirá de una manera increíblemente emocional y de la mejor manera”.