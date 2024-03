En suspenso y con los sentimientos a flor de piel, así nos dejó el último capítulo de “Al fondo hay sitio”, el pasado 22 de diciembre de 2023, fecha en la que fuimos testigos de cómo Alessia fue víctima – por equivocación – de un psicópata que buscaba apuñalar a su hermano en la recepción de la boda de su tía Macarena y Mike, desatando la desesperación de todos, en especial de su padre Diego Montalbán, Cristóbal y sobre todo Jimmy. Si bien, esta última escena nos impactó, no fue lo único que nos dejó boquiabiertos a lo largo de este episodio, pues varias preguntas circulan por nuestra cabeza. Por ejemplo, ¿qué ocurrió con Francesca luego de encontrar en su carro a Claudia cuando se dirigía al aeropuerto?, ¿la familia de Paty perdonará a Joel por no haberse casado?, ¿quién es la misteriosa persona con la que habla don Giberto?, ¿Tito de convirtió es padre de una jovencita? Las respuestas a estas y otras interrogantes serán despejadas cuando vuelva a las pantallas la exitosa serie televisiva. Si también, estás ansiosos por saber su fecha de estreno, qué actores regresan y quiénes se integran a la décimo primera temporada, en los siguientes párrafos te lo cuento.

Cabe señalar que nuevamente Gigio Aranda asume la dirección general, tal como lo ha hecho desde 2022 con la novena entrega, que llegó después de una pausa de seis años. Asimismo, él se mantiene como guionista. A continuación, lo que necesitas saber de esta producción peruana.

FECHA DE ESTRENO DE “AL FONDO HAY SITIO 2024″

Después de más de tres meses de espera, la décimo primera temporada de “Al fondo hay sitio” se estrena el lunes 8 de abril de 2024 por América Televisión, así que a partir de esa fecha sabremos lo que ocurrirá con los integrantes de la familia González, Maldini y ahora también Montalbán.

Fecha de estreno de "Al fondo hay sitio 2024" (Foto: América TV)

TRÁILER DE “AL FONDO HAY SITIO 2024″

Para dar más emoción a lo que veremos en “Al fondo hay sitio 2024″, América Televisión no lanzó un avance, sino varios, esto con el propósito de mostrarnos lo que ocurrirá con nuestros queridos personajes. Así que te lo detallamos a continuación:

¿ALESSIA MURIÓ?

Luego de ser apuñalada por Benjamín, quien huyó de la fiesta, Alessia cayó herida en medio de la pista de baile. ¿Qué pasó con ella? En el avance se ve a los Montalbán y a los González, todos vestidos de negro y llorando, caminando por un cementerio detrás de un ataúd, que llevaría el cuerpo de la hija de Diego.

El rostro de Alessia tras ser apuñalada por Benjamín en "Al fondo hay sitio 2024" (Foto: América TV)

Jimmy, al no poder con el dolor, se queda unos pasos atrás y se deja caer, mientras las lágrimas se apoderan de él. De inmediato se escucha la voz de su amada: “¿Quieres que te lo prometa? Te prometo que estaremos juntos por siempre. Nunca me alejaré de ti. Te amo, Jimmy”, se oye mientras mira al cielo. Su madre Charo aparece para consolarlo y levantarlo. ¿Será que el fin de la joven chef o simplemente es una pesadilla?

FRANCESCA ENCUENTRA EN SU CARRO A CLAUDIA

Después de que Macarena y Mike se casaron, Francesca dejó la fiesta para ir a alistar sus maletas a su casa, pues ya tenía preparado un viaje. Sin embargo, antes de salir al aeropuerto, se da cuenta que olvidó su cartera, por lo que pide a Claudio colocar sus cosas en el carro, pero cuando sube y pide que empiecen su recorrido, Claudia Llanos es la que se encuentra en el lugar del conductor.

Claudia Llanos mirando a Francesa luego de subir en el carro que iba a trasladarla a el aeropuerto en "Al fondo hay sitio 2024" (Foto: América TV)

En el avance aparecen varios periodistas informando a sus respectivos medios de comunicación sobre la misteriosa desaparición de la matriarca de los Maldini. Al final, sale ‘La mirada de tiburón’ haciéndose pasar por una mujer de prensa y con micrófono en mano dice: “¿Dónde estará?”. ¿La tendrá secuestrada? ¿Acabó con la vida de su peor enemiga?

JOEL NEGÓ CASARSE CON PATY EN EL ALTAR, ¿LA FAMILIA DE LA NOVIA LO PERDONARÁ?

En el altar, Joel toma una de las decisiones más difícil de su vida: decirle a Paty que se casará con ella porque no es la mujer de su vida. Tras ello se va de la iglesia. La ira e impotencia de la familia de la novia es evidente por tremenda afrenta, mientras se escucha decir al padre de la muchacha: “Muerte a los González”.

Joel dejando plantada en el altar a su novia Paty en "Al fondo hay sitio 2024" (Foto: América TV)

En el avance, vemos cómo el hijo de Charo se percata que su vida corre peligro o ¿son ideas suyas? Lo cierto es que aparece sorteando diversas situaciones que lo ponen en riesgo hasta que la tía Maruja aparece apunta a lo lejos a Joel y supuestamente le dispara. La escena termina cuando ella dice: “Yo siempre la chunto”.

¿CON QUIÉN HABLA A ESCONDIDAS DON GILBERTO?

En varias ocasiones hemos visto a don Gilberto hablar con alguien misterioso, al parecer se trataría de una mujer que se habría convertido en una nueva ilusión, ya que cada vez que conversa se le nota muy risueño. Lo malo es que lo hace a escondidas.

Don Gilberto se alegra cuando recibe llamadas de alguien misterioso en "Al fondo hay sitio" (Foto: América TV)

De acuerdo con el clip del avance, él hace una videollamada con esta persona, a quien le empieza a mostrar todos los espacios de su casa. Cuando llega a su habitación le dice: “Este es mi cuartito, pronto será nuestro nidito de amor, tortolita”. Su alegría se acaba cuando Teresita le pregunta a lo lejos con quién habla, debido al susto que le genera, su equipo se cae en su bacín que estaba con orina. ¿Será que por fin ahora sí ahora sí conoceremos a la mujer que le quita el sueño?

¿TITO ES PADRE DE UNA JOVEN?

La pena porque Pepe se fue de viaje a buscar a su amada, hace que Tito se sienta muy triste, pero todo cambia cuando su celular suena el momento que se dirigía al baño en plena recepción de la boda de Macarena. “Hola, hace unos meses pusiste un mensaje en el que mencionabas el campamento del Año Nuevo del 2000, no nos conocimos ahí, pero te acuerdas esas Fiesta Patrias en Paracas cuando…”, no lee más, pero su semblante cambia por completo y dice: “Tengo una hija”.

Tito se entera que es padre de una jovencita en "Al fondo hay sitio 2024" (Foto: América TV)

En el avance respecto a su personaje, no se ve quién es exactamente la muchacha, pero aparece en diferentes escenarios presentándose a quien es su hija.

¿QUIÉNES REGRESAN A LA TEMPORADA 11 DE “AL FONDO HAY SITIO”?

“Al fondo hay sitio 2024″ se viene con fuerza, por lo que en esta nueva temporada no podían faltar varios personajes como Charito, Don Gil, Jimmy, Joel, July, Tito, Diego, Cristóbal, Teresita, Gaspar, Kimberly, Japy y algunos más. Lo que no sabemos es qué pasará con el papel de Alessia de Karime Scander y Francesca de Ivonne Frayssinet, ya que no sabemos aún su desenlace.

¿QUIÉNES SON LOS NUEVOS PERSONAJES DE “AL FONDO HAY SITIO 2024″?

Se sabe de tres ingresos para esta nueva temporada. Nos referimos al actor español David Villanueva, la actriz peruana Nidia Bermejo y Alex Béjar, a quien ya la hemos visto en la temporada anterior como Laia, la exnovia de Cristóbal. ¿Su retorno le traerá problemas a la relación del joven con July?

Los nuevos ingresos a "Al fondo hay sitio 2024" (Foto: América TV)