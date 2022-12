La actriz Irma Maury le dio vida a uno de los personajes más recordados de “Al fondo hay sitio”: Doña Nelly. La madre de Lucho, Pepe y Teresita destacó por su particular carácter y forma de ser, convirtiéndose en una de las figuras favoritas del espacio televisivo.

Por ello, gran tristeza causó que abandonara la serie en la sexta temporada estrenada en el 2014, tras 5 años interpretando a la enemiga número uno de Francesca Maldini. No obstante, la artista reconoció que esta decisión se debió a que el trabajo le demandaba mucho tiempo.

“La decisión fue porque necesitaba de mí misma un poco más. El trabajo es muy bueno, pero te absorbe bastante. No extraño a Doña Nelly. Es más, ya me parecía un poco cargosa porque en la calle me decían ese nombre, y no me gusta”, dijo a América Noticias.

Más de 8 años después de su despedida, varios seguidores de la producción piden su regreso. Sobre todo cuando en uno de los últimos capítulos del show televisivo se hizo referencia a una de las canciones favoritas del personaje y se vio que Tito se disfrazó del “fantasma de Doña Nelly”.

Aunque la esposa de Don Gilberto en la ficción falleció de un ataque cardíaco luego de enterarse que ganó la lotería, no sería la primera vez que un personaje “regresa de la muerte” en el proyecto. Casos como el de Grace y Lucho han marcado un precedente, por ejemplo.

Entonces, ¿la actriz regresaría como Doña Nelly? A continuación, descubre la única condición que Irma Maury tiene para volver a la serie de América TV “Al fondo hay sitio”.

¿QUÉ DIJO GIGIO ARANDA SOBRE EL POSIBLE REGRESO DE IRMA MAURY A “AL FONDO HAY SITIO”?

Tras 6 años de ausencia en la televisión, “AFHS” regresó a las pantallas en el 2022. De esta manera, el guionista Gigio Aranda concedió diversas entrevistas sobre la serie y fue consultado acerca del posible retorno de Maury a la comedia.

Sin dudas, sus palabras emocionaron a muchos fans: “A mí me encantaría que regrese doña Nelly por supuesto, eso es de cajón. Tengo su regreso pensado hace muchos años. Lo tengo listo, así que si Irmita quiere, ‘plim’”, señaló a Cuarto Poder.

¿CUÁL ES LA ÚNICA CONDICIÓN DE IRMA MAURY PARA VOLVER A “AL FONDO HAY SITIO”?

En junio del 2022, Irma Maury brindó algunas declaraciones a El Popular, donde negó ser parte de la nueva temporada del programa. Ella manifestó que agradecía ser considerada por la producción, pero era un capítulo cerrado para ella.

“Tengo los mejores recuerdos del personaje y nada más. Es un capítulo cerrado en mi vida, (Doña Nelly) está muerta para mí. Estoy muy agradecida con todos, de verdad les tengo mucho aprecio y respeto, pero no hay forma de que cuenten conmigo. Ahorita estoy en otra”, explicó.

No obstante, dejó abierta la posibilidad de volver con una única condición: si le proponen interpretar a un nuevo personaje. “Si la vida me permite retornar, lo haré con algo nuevo”, indicó la actriz que ahora está enfocada en su bienestar y en el cuidado de sus nueve mascotas.