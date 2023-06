Luego de que Robert de Niro anunciase que sería padre a sus 79 años, su entrañable amigo y protagonista de “El Padrino”, Al Pacino, comunicó a la prensa y sus seguidores que también se estrenará como papá a sus 83 abriles junto a su novia Noor Alfallah. De este modo, dos de los mejores actores de todos los tiempos deciden pasar por alto los achaques de la edad y dejan en claro que nunca es tarde para volver a tener una bendición en la familia.

Si bien Al Pacino posee un legado inolvidable gracias a películas como “Scarface” o “El Padrino”, tampoco podemos dejar de lado su faceta mediática ante los medios. Y es que el célebre histrión de 83 años llegó a tener distintas relaciones que jamás pudo consagrar en el altar a lo largo de su vida.

De este modo, se sabe que el intérprete de Michael Corleone posee tres hijos de distintas mujeres: con Julier Marie tuvo a Jan Tarrant; y con la actriz Beverly D’Angelo concibió a los gemelos Anton James y Olivia Rose. Para alegría de Alfredo James Pacino, su cuarto heredero llegaría a fines de este año producto de su relación con Noor Afallah, a quien aventaja en más de 50 años.

¿QUIÉNES SON LOS HIJOS DE AL PACINO Y A QUÉ SE DEDICAN?

Como era de esperarse, miles de seguidores del actor neoyorquino comenzaron a preguntarse sobre el paradero de sus hijos. De Julie Marie se sabe que está en sus treinta y siguió los pasos de sus padres al inmiscuirse en el mundo de las películas, aunque no como actriz o miembro del reparto.

Es muy activa en redes sociales y suele compartir diversos momentos de su trabajo, tanto en producción como fuera de ello.

La hija de Al Pacino sube sus proyectos personales a su cuenta de Instagram (Foto: Julie Marie Pacino / Instagram)

La hija mayor de Al Pacino es productora y ya ha realizado películas como fue el corto “Abracadabra” en 2009 y “Billy Bates” en 2013. Además, fundó la empresa de producción Tiny Apples con sede en Nueva York.

Sus gemelos, Anton y Olivia, son más jóvenes, y también mucho menos públicos. Por el momento no se conoce la carrera profesional que eligieron. Si bien es sabido que el romance del actor con la madre de ambos fue relativamente corto, el tiempo que Al y Beverly disfrutaron juntos fue muy intenso.

La entonces novia del actor de Hollywood tuvo a los dos pequeños con 49 años, pero por diversas circunstancias no logró una estabilidad al lado del actor, y a los 51 ya era madre soltera. Sin embargo, la propia D’Angelo recuerda los momentos junto al histrión de buena manera, y declaró que Pacino siempre tuvo en mente formar una familia con ella al poco tiempo de conocerse. “Después de salir por tres meses, Al me miró a los ojos y me dijo ‘quiero que seas la madre de mis hijos’”.

¿CÓMO SE CONOCIERON AL PACINO Y NOOR ALFALLAH?

Se puede decir que el amor entre el actor Al Pacino y Noor Alfallah se gestó durante varias semanas antes de oficializaro. De acuerdo al portal Page Six, fue en abril de 2022 cuando se observó a la pareja compartiendo junto a un grupo de amigos en una Tratorria de California.

Asimismo, señaló que la estrella de Hollywood estuvo saliendo “durante algún tiempo” con la referida joven.

“(Al) Pacino y Noor comenzaron a verse durante la pandemia (…) Ella ha estado con Al por algún tiempo y se llevan muy bien. La diferencia de edad no parece ser un problema”, informó Page Sixde acuerdo a lo mencionado por una de sus fuentes.

Noor Alfallah espera un hijo de Al Pacino (Foto: Noor Alfallah/Instagram)

En el mismo sentido, E online, recordó que en abril de 2022, luego que se le vinculara a la joven con el actor, Noor publicó una fotografía en tono irónico donde aparecía junto a una estatua y colocó el mensaje “Mi nueva cita”.