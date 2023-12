La conductora mexicana Alejandra Espinoza ha llegado a los 36 años de edad con una imagen radiante y en medio de un constante crecimiento profesional. Su vida parece que es como el de un cuento de hadas, pues solo cosecha éxito tras éxito, aunque hubo un momento en el que su estatus cambió completamente por un problema de salud.

En una entrevista en el podcast del Dr. Juan Rivera, la figura latina contó detalles sobre su vida y, en medio de la entrevista, se animó por contar acerca de un susto enorme que vivió no mucho tiempo antes de la conversación. De acuerdo con lo revelado por ella, se tuvo que someter a una biopsia, lo cual la asustó muchísimo por todo lo que eso representaba.

Alejandra Espinoza está en una de las mejores etapas de su vida (Foto: Alejandra Espinoza / Instagram)

¿POR QUÉ SE SOMETIÓ A UNA BIOPSIA?

Todo empezó con unos exámenes de laboratorio que determinaron que tenía un nivel alto de calcio en el organismo. Tiempo después se realizó las mismas pruebas y los resultados fueron lo mismo, por lo que el doctor pensó que se debía a la ingesta de alguna pastilla que contenta esta sustancia. No obstante, para estar más seguros, la envió con un endocrinólogo.

“Cuando voy con el endocrinólogo, el doctor pensaba que podía tener algún problema de tiroides... Llega el punto donde me empieza a tocar el cuello, cuando me toca el cuello ya yo siento como no una tensión pero como que encontró algo. Me dice ‘¿te han dicho que tienes nódulos en la tiroides?’. Y le dije yo ‘no’. Entonces me dice ‘es que puedo sentir algo, mira voy a ir por el ultrasonido”, comentó Espinoza.

Al hacerle las pruebas de imágenes, el médico se da cuenta que tiene cuatro nódulos, de los cuales uno de ellos le genera cierta preocupación debido a que no tiene una forma homogénea, así que le informa que lo mejor es hacerle una biopsia, por lo que le pidió que espere un momento, ya que las enfermeras se habían ido a comer.

“Me empieza a mostrar los nódulos y dice ‘mira esta no me preocupa, esta no me preocupa, esta tampoco, esta imagen me preocupa porque si te puedes dar cuenta es muy grande y la forma es irregular. Entonces me dice ‘te tengo que hacer una biopsia’. Las enfermeras justo acababan de salir a comer y entonces él me pide que espere alrededor de una hora u hora y media”, añadió.

EL SUSTO DE SU VIDA

Alejandra Espinoza también reveló que en ese momento de espera sintió muchas cosas dentro de sí porque era consciente de que hacerse una biopsia podía significar que tiene cáncer. Además, el médico le fue conversando acerca de todas las posibilidades, como si le estuviera preparando el camino para darle una mala noticia. Eso sí, aún no se había realizado el procedimiento.

“En lo que esperamos, él me empezó a hablar sin afán de asustarme porque sus palabras siempre eran como ‘no quiero que te asustes, esto es simplemente para que tú sepas que este nódulo me preocupa, muchas veces pueden ser nódulos cancerosos’. Me habló de la mortalidad del cáncer de tiroides, que se podría decir que dentro de los tipos de cáncer es el menos agresivo, es el que menos mortalidad tiene, pero igual la palabra cáncer te cae como puñalada en el estómago”, comentó Alejandra

LOS RESULTADOS DE LA BIOPSIA

Según lo que ella contó, la cita con el médico fue un día jueves y, tras el procedimiento, este le pidió que regresara el martes para darle los resultados de los análisis porque, como muchos sabe, es un estudio que no demora de un día para el otro, sino que demanda un mayor esfuerzo y agudeza, más si tenemos en cuenta que lo que se busca descartar es cáncer.

Si bien ella ya iba a ir el día martes a su consulta médica, asegura que recibió una llamada del doctor el lunes para decirle que tenía sus resultados de la biopsia y que no era necesario que pase nuevamente la consulta ya que, felizmente, no era nada malo.

“El lunes más o menos como a la 1 de la tarde me habla el doctor por teléfono y me dice ‘mira, llegaron tus resultados de la biopsia, no es necesario que vengas, todo está perfectamente bien, los nódulos no son malignos”, reveló.